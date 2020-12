Schönebürger Nikolausmarkt fällt aus

Eigentlich sollte am kommenden Samstag der 14. Schönebürger Nikolausmarkt statt-finden. Aufgrund der derzeitigen Corona-Maßnahmen fällt er allerdings aus. Darum haben sich die Organisatoren etwas anderes ausgedacht.

Schon Anfang Juli war dem Organisationsteam aus Vertretern des Ortschaftsrates und der Schönebürger Vereine klar, dass ein Markt wie in den vergangenen 13 Jahren nicht ausgerichtet werden kann. Das lassen die räumlichen Gegebenheiten auf dem Dorfplatz und im Schulgebäude nicht zu.

So schmiedeten die Organisatoren im Sommer einen alternativen Plan, was unter Berücksichtigung der damals geltenden Coronamaßnahmen möglich wäre. Damit wollte das Team den Schönebürgern etwas Nikolausmarktflair vermitteln. Angedacht waren ein Besuch des Nikolauses für die Familien mit Kindern auf dem alten Sportplatz mit vorheriger Anmeldung und unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln. Auch ein Kirchenkonzert mit begrenzter Personenzahl sowie kurze Auftritte des Musikvereins in kleinen Gruppen an verschiedenen Plätzen sollten für vorweihnachtliche Stimmung sorgen.

Als Ende Oktober verschärfte Corona-Maßnahmen beschlossen wurden, waren diese Planungen zunichtegemacht. Also wurden Überlegungen angestellt und nun Flyer an alle Haushalte im Dorf verteilt, die Mut und Hoffnung geben und Vorfreude auf einen möglichen Nikolausmarkt im kommenden Jahr machen sollen. Im Flyer wird auch auf eine Fensterbildaktion verwiesen. Dafür können Bürger auf der Nikolausmarkt-Hompage Zeichnungen herunterladen, bemalen und zu Hause ins Fenster hängen. Dadurch soll etwas Nikolausmarktgefühl in die Häuser und Straßen gebracht werden. Das Orga-Team würde sich über eine große Beteiligung an dieser Aktion freuen. Auf der Homepage kann am Samstag, 5. Dezember, außerdem ein Auftritt des Nikolauses und ein weihnachtliches Lied der Band Schnokastich bestaunt werden.