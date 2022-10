Schönebürger Hobbyspieler holen sich erneut den Wanderpokal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Corona-Pause wurde dieses Jahr bei den Hobbymannschaften wieder um den Wanderpokal der Volksbank Laupheim/Illertal gespielt. Neben den langjährigen Teilnehmern aus Bußmannshausen, Sinningen, Schönebürg und Orsenhausen haben dieses Jahr die Teams aus Burgrieden und Dietenheim die gemischte Hobbyrunde ergänzt, leider hatten sich die Mannschaften von Mietingen und Balzheim nach der Corona-Pause wegen personellen Problemen zurückgezogen.

Nach insgesamt 15 Spielen stand dann Anfang September der diesjährige Sieger fest. Das Schönebürger Team blieb erneut ungeschlagen und konnte sich so den Wanderpokal nun schon zum achten Mal in Folge sichern. Trotz des Schönebürger Erfolgs gab es aber viele enge Spiele, so dass ein anderer Sieger durchaus möglich gewesen wäre. Ausschlaggebend war vielleicht die ausgeglichene Leistungsstärke des Schönebürger Teams.

Bei der Abschlussfeier in Bußmannshausen wurde nochmal auf die abgelaufene Saison Rückschau gehalten und die Siegerehrung vorgenommen. Wie bei den Spielen selber so stand an diesem Abend auch die gute Kameradschaft im Vordergrund. Im kommenden Frühjahr wird dann wieder der Spielbetrieb für das neue Spieljahr organisiert