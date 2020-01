Schilling investiert eine Million Euro

Die Firma Schilling Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mit Stammsitz in Schwendi investiert rund eine Million Euro in den Produktionsstandort im benachbarten Gutenzell. Dies teilt Johannes A. Schilling, Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens, mit.

„Die anhaltend hohe Nachfrage und die gute Konjunktur im Baubereich macht diese Investition notwendig“, sagt Schilling. In den nächsten Monaten soll eine neue Produktionslinie für die Herstellung von Gerüst-Bordbrettern am Standort Gutenzell entstehen. Mehrjährige Verhandlungen mit der Gemeinde am Stammsitz Schwendi über ein geeignetes Gewerbegrundstück für ein neues Werk seien ergebnislos verlaufen. „So war die Entscheidung klar, dass wir unseren Standort in Gutenzell weiter ausbauen“, erklärt der Geschäftsführer. Die Firma Schilling beschäftigt etwa 15 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von rund fünf Millionen Euro. Sie produziert Systemteile aus Holz für die Schalungs- und Gerüstindustrie.