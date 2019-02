Schützen laden zum Schnuppernachmittag

Mit einem Schnuppernachmittag am Sonntag, 10. Februar, will der Schützenverein „Hubertus Hörenhausen“ der Bevölkerung den Schützensport näherbringen.

Die Sorge um den fehlenden Nachwuchs und auch der Mitgliederrückgang haben die Verantwortlichen des Vereins bewogen, eine Mitgliederwerbeaktion zu starten. Diese findet am Sonntag von 14 bis 18 Uhr im Schützenheim in Hörenhausen statt. Eingeladen ist die gesamte Bevölkerung, denn „den Schießsport kann man zwischen 8 und 80 Jahren als Mädels und Jungs, Teenies bis ins hohe Alter“ durchführen, so die Hörenhauser Schützen in einem aufgelegten Werbeblatt. Bei dem Schnuppernachmittag gibt es Informationen rund ums Schießen und über den Schützenverein.

Interessierte können an diesem Tag selbst Hand an Luftgewehr und Luftpistole legen. Kinder von acht bis zwölf Jahren trainieren dabei mit dem Lichtgewehr. Ab zwölf Jahren ist das Schießen mit der Luftdruckwaffe möglich. Die Senioren können sich am Aufgelegt-Schießen probieren. Dabei gibt es mit dem Blasrohrschießen eine Neuerung, die auch vom Bayerischen Sportschützenbund angeboten wird. Das Blasrohrschießen kann von der ganzen Familie ausgeübt werden, da es keine Altersbeschränkung gibt. Besonderes Augenmerk legen die Sportschützen auch auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit ihrem Sportgerät.