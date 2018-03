Schüler in Bewegung

Die Grundschule Schwendi hat einen Sporttag unter dem Motto „Hurra, der Winter ist da“ veranstaltet. Die Turnhalle verwandelte sich dabei in eine Bewegungslandschaft.

Zuerst wurde zur Aufwärmung „Eis-Wasser-Sturm-Lawine“ gespielt. Danach hatten die Schüler die Möglichkeit, an unterschiedlichen Geräten neue Körper- und Bewegungserfahrungen zu sammeln – etwa an den Tauen, am Barren, an der Sprossenwand, an der Kastentreppe oder am Reck. Dort konnte an „Eiszapfen“ geschwungen, die „Zugspitze“ erklommen oder den „Rodelhügel“ hinuntergerollt werden. Manche Schüler bewiesen beim Skisprung ihren Mut und balancierten über die Eisplatten oder über die Gletscherspalte. Auch bei der höchsten Hängebrücke Schwendis bewiesen die Kinder ihren Gleichgewichtssinn. Die Schüler zeigten an diesem Tag viel Mut, Kraft und Ausdauer. Besonders den Klassen 1 und 2 ist es oft nicht möglich, viele Geräte auf- und abzubauen. Deshalb hatten die Sportlehrerinnen die Idee, ein unterschiedliches Bewegungsarragenement an diesem Tag zu nutzen.

Die 15 Mädchen und Jungen der achten Klasse der Werkrealschule hatten im Fach „Gesundheit und Soziales“ für die Bewegungslandschaft passende Plakate gestaltet und standen den Grundschülern bei den Übungen helfend und motivierend zur Seite.