Schüler aus Schwendi treffen die Kanzlerin

Zwei zehnte Klassen der Max-Weishaupt-Realschule Schwendi haben mit ihren Lehrern Berlin besucht – und dabei prominente Politiker getroffen.

Die Jugendlichen bestaunten viele Sehenswürdigkeiten: Eine Stadtrundfahrt, Shoppingtouren am Kurfürstendamm und am Potsdamer Platz, ein Besuch bei Madame Tussauds, der East-Side-Gallery und des Mauerdenkmals an der Bernauer Straße standen auf dem Programm. Ein besonderes Highlight war der Besuch des Bundestags mit Kuppelbesuch und Mittagessen im Paul-Löbe-Haus, dem Haus der Abgeordneten.

Treffen mit Poltikern

Bei einem Treffen mit dem CDU-Politiker Josef Rief nutzen die Jugendlichen die Möglichkeit, Fragen zu seiner Arbeit in der Politik zu stellen. Außerdem nahm Rief die Schülerinnen und Schüler mit auf einen Rundgang durch das Paul-Löbe-Haus.

Während des Rundgangs durften alle Beteiligten ein besonderes Highlight erleben: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte sich für ein Gruppenfoto zur Verfügung. Die gesamte Politprominenz war anwesend. Mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fuhren die Jugendlichen Aufzug und machten Selfies. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) begrüßte die Gruppe, auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erlebten die Jugendlichen aus nächster Nähe. Wolfgang Kubicki (FDP) stieß zu einem kleinen Smalltalk dazu – Erlebnisse, die den Besuchern aus Schwendi in Erinnerung bleiben werden.

Der Besuch des ehemaligen Stasi-Gefängnisses in Hohenschönhausen mit einer Zeitzeugenführung bildete einen bewegenden und aufrüttelnden Abschluss der Reise.