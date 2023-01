SC Schönebürg übergibt Scheck für Ukraine-Hilfe

Am Dreikönigstag hat Vereinsvorstand Thomas Staible bei der Theateraufführung des SC Schönebürg einen Scheck im Wert von 500 Euro an den Verein Family-Help überreicht. Für die Spende bedankte sich dessen Vorsitzender Josef Fischer und berichtete zugleich von den Projekten, die dadurch unterstützt werden sollen. Besonders in der jetzigen Zeit des Ukraine Krieges würden Hilfsgüter jeder Art, Hygieneartikel, Essen, Trinkwasser, Kleidung, Stromaggregate und Laptops zum Lernen benötigt und somit gezielt in die ukrainischen Gebiete rund um Lemberg und Drogobych transportiert.