Sanierungsarbeiten an St. Martin: Zimmerer ersetzen marode Kirchturmbalken

Die katholische Kirche St. Martin in Bußmannshausen ist gegenwärtig komplett eingerüstet. Die Fassade von Schiff und Kirchturm wird an einigen Stellen ausgebessert und erhält danach einen neuen Anstrich. Der Schwerpunkt der gesamten Maßnahme sind jedoch Arbeiten im Bereich der Kirchturmspitze. Hier werden marode Deckenbalken aus Eiche, die einige hundert Jahre alt sind, ganz oder teilweise ersetzt. Auch die Aufhängung der vier Glocken wird neu gemacht. Für die geplanten Arbeiten werden Kosten von in etwa 100 000 Euro anfallen. Mehrkosten für unvorhergesehene Arbeiten werden jedoch dazukommen.

Im Februar 2016 führte Roman Schmid, Glockensachverständiger der Diözese Rottenburg-Stuttgart, turnusgemäß eine Untersuchung der Glocken- und Läuteanlage im Bußmannshauser Kirchturm durch. Aus dem Ergebnis dieser Untersuchung leitete er einen Maßnahmenkatalog ab, um bestimmte Mängel zu beheben. Kurzfristig zu erledigen war seiner Ansicht nach die sicherheitstechnische Verbesserung des hölzernen Fußbodens der Glockenstube und der Aufstiegshilfe dorthin. Mittelfristig sah er unter anderem die Überholung des Hammerwerks und das Auswechseln von Klöppeln für zwei Glocken an.

Wünschenswert, so formulierte es Roman Schmid, sei auch ein Austausch der Glockenaufhängung. Aktuell hängen die vier Bronzeglocken an Jochen aus Stahl. Diese neigen nach jahrzehntelanger Betriebsdauer aufgrund von Materialermüdung jedoch zu Spontanbrüchen. Vorschlag des Fachmanns: Die Glocken sollten an Eichenholzjochen aufgehängt werden. Dies habe obendrein den Vorteil, dass die Glocken weicher und runder klingen.

Fachhandwerker finden Schäden am Gebälk

So weit so gut. Die Kirchengemeinde Bußmannshausen befasste sich mit der Vorbereitung dieses Projekts. Dann trat der klassische Fall ein. Als die Kirchturmspitze von Fachhandwerkern genauer unter die Lupe genommen wurde, offenbarten sich am Gebälk kleinere und größere Schäden. Eindringende Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum hinweg hatte etlichen Eichenbalken zugesetzt. Stellen mit Fäulnis, aber auch komplett marode Schwellenbalken wurden vorgefunden. „Als wir vor sieben Jahren das Dachgebälk im Kirchenschiff saniert haben, war es ähnlich“, erinnert sich Hubert Bähr, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats und Mitglied im Bauausschuss. Somit war klar, dass der Umfang der Baumaßnahme größer wird.

Und weil für die Arbeiten am und im Kirchturm ein Gerüst aufgestellt werden musste, entschloss sich die Kirchengemeinde, auch das Kirchenschiff einzugerüsten, um die Außenfassade neu zu streichen. Entsprechend kletterten die Kosten für das Projekt. Auf knapp 100 000 Euro summierten sich die Angebote der Gewerke. Zirka 30 000 Euro davon entfallen auf die Fassadenarbeiten (mit Gerüst) beim Kirchenschiff. Diese Kosten trägt die Kirchengemeinde alleine. Bei der Sanierung des Kirchturms ist nach einem alten Vertrag auch die Gemeinde Schwendi mit im Boot. 66 Prozent der Kosten übernimmt sie. „Ich bin froh und dankbar, dass die Gemeinde dazu steht“, sagt Hubert Bähr.

Aufwendige Handarbeit

Ursprünglich sollten die Arbeiten am Kirchturm 2018 beginnen. Letztendlich fiel nach Ostern 2020 der Startschuss. Im Moment werden von den Zimmerleuten die Holzbauarbeiten an der Kirchturmspitze ausgeführt. Vorhandene Schwellen, Sparren und Deckenbalken aus Eiche werden bei teilweisen Beschädigungen bis auf die gesunde Substanz zurückgeschnitten. Neue Blätter aus abgelagertem Eichenholz werden daran entsprechend den Vorschriften des Denkmalamts verleimt und mit Holzdübeln verdübelt. „Eine aufwendige Handarbeit“, weiß Hubert Bähr. Etwa drei Wochen wird diese noch dauern. Dann können die eigentlichen Arbeiten in der Glockenstube anlaufen.

Aber auch hier ergeben sich außerplanmäßige Aufwendungen. Bei einer Schwingungsmessung am Kirchturm stellte sich heraus, dass gewisse Werte über der DIN-Norm liegen. Deshalb sind nun zusätzlich schwingungsreduzierende Maßnahmen erforderlich. Beispielsweise soll der verzogene Glockenstuhl neu ausgerichtet und zusätzliche Versteifungen eingebaut werden. Ob dies ausreicht, um auf Dauer Schäden am Turm zu vermeiden, ließ die Kirchengemeinde mit einem weiteren Gutachten untersuchen.

Ziegelmauerwerk ist in gute Zustand

Hierzu wurden aus dem Turmmauerwerk in etwa sechs Metern Höhe Ziegelsteine und Mörtelproben entnommen. „Das Ziegelmauerwerk ist so gut, dass an dem Kirchturm keine dauerhaften Schäden zu erwarten sind“, freut sich Hubert Bähr über die Laborergebnisse. Für den Bauausschuss der Kirchengemeinde steht jetzt noch eine Entscheidung im Rahmen dieses Projekts aus. Sollen die über Seilzüge bedienten geschmiedeten Hämmer für den Stunden- und Viertelstundenschlag der Kirchturmuhr durch elektromagnetische Hämmer ersetzt werden? Dies sei auch eine Kostenfrage, erklärt Hubert Bähr.

Mit welchem Betrag insgesamt über den veranschlagten Kosten dieses Bauprojekt abgerechnet wird, lässt sich aktuell nicht genau sagen. Eines weiß Hubert Bähr aber, wenn die laufende Baumaßnahme abgeschlossen ist: „Wir dürfen stolz sein, was wir hier mit dem Gotteshaus haben.“ Innerhalb der vergangenen zehn Jahre ist die Kirche St. Martin in Bußmannshausen aus dem Jahre 1414 dann innen und außen renoviert, eine neue Orgel eingebaut und zuletzt der Kirchturm mit der Glocken- und Läuteanlage auf Vordermann gebracht worden.