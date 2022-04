Salome Schlichting siegt beim Gaufinale

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten die Turnerinnen der Sportfreunde Schwendi endlich wieder Wettkampfluft schnuppern. Insgesamt fünf motivierte Mädels der SF Schwendi starteten bei dem vom Turngau Ulm ausgetragenen Gaufinale Einzel in Merklingen. Geturnt wurden Pflichtübungen des Deutschen Turnerbundes in den jeweiligen Jahrgangsstufen an den Geräten Schwebebalken, Boden, Sprung und Reck/Stufenbarren. Die sechs besten Turnerinnen pro Altersklasse konnten sich hierbei für das Bezirksfinale am 21. Mai in Bingen qualifizieren.

Die Schwendier Turnerinnen hatten einen erfolgreichen Wettkampftag, sie erturnten sich vier Podestplätze, darunter waren ein erster Platz und drei dritte Plätze. Vier SFS-Mädchen qualifizierten sich ins Bezirksfinale.

Bei der C-Jugend (12 Jahre) erreichte Leona Stanossek einen tollen 3. Platz. Genauso machte es Anna-Lena Schöpperle bei den 13-Jährigen. Auch sie sicherte sich Platz drei und somit sicherten sich beide den Einzug ins Bezirksfinale.

In der Offenen Klasse (ab 14 Jahre) turnten Jasmin Berg, Luisa Kieselbach und Salome Schlichting. Alle drei machten einen super Wettkampf auf hohem Niveau. Mit einer Ruhe und Sicherheit turnte sich Salome Schlichting souverän durch den Wettkampf. Am Ende stand sie ganz oben auf dem Podest und konnte mit Platz eins den goldenen Pokal in Empfang nehmen. Jasmin Berg erturnte sich mit hochklassigen Übungen Platz Drei. Beide dürfen somit beim Bezirksfinale starten. Der siebte Platz ging an Luisa Kieselbach, sie turnte volles Risiko und zeigte an drei Geräten die Übung P9, die höchste Übung, die geturnt werden kann.