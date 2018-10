Sabrina Brugger ist Vize-Landeskönigin

Große Freude bei den „Hubertusschützen“ aus Hörenhausen: Der Verein hat mit Sabrina Brugger eine Vize-Landesschützenkönigin in seinen Reihen. Beim Oktoberfest-Landesschießen – dem weltweit größten Freischießen – wurden auch die neuen Landesschützenkönige ermittelt. Hierbei behielt Matthias Wiendl aus Mitterteich in der Oberpfalz mit dem Luftgewehr und einem 3,0-Teiler die Nase vorn. Platz zwei errang Sabrina Brugger, die den Schützenbezirk Schwaben vertrat, mit einem hervorragenden 8,9-Teiler – also einem Treffer, der nur 8,9 Tausendstel Millimeter von der Mitte entfernt war.

Die neuen Repräsentanten des bayerischen Schützenwesens wurden am letzten Wiesn-Sonntag im Rahmen der Siegerehrung im Schützen-Festzelt auf dem Münchner Oktoberfest proklamiert. Der 1. Landesschützenmeister Wolfgang Kink freute sich, zur Siegerehrung viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur und über 6 500 Menschen im traditionellen Schützenzelt begrüßen zu dürfen.

Groß war die Begeisterung und Freude bei den Hörenhauser Schützen, als im Vorfeld bekannt wurde, dass ihre Schützenkameradin den Titel der Vize-Landesschützenkönigin erringen konnte. Sabrina Brugger, von Beruf Kaufmännische Angestellte, schießt seit ihrem zwölften Lebensjahr für den Schützenverein Hörenhausen. Dort erhielt sie auch ihre Ausbildung als Sportschützin. Zur Zeit schießt sie in der 1. Mannschaft in der Gau-Oberliga für Hörenhausen. Sie ist auch im Vorstand als Ausschussmitglied tätig, organisiert die internen Vereinsveranstaltungen und ist im Schützengau Iller-Illertissen seit 2014 erste Gausportleiterin und Mitarbeiterin bei den Bezirksmeisterschaften des Schützenbezirkes Schwaben.

Hörenhauser feiern auf der Wiesn

Eine Abordnung des Hörenhauser Schützenvereins mit Ehrenvorstand Karl Maier an der Spitze fuhr zur feierlichen Königsproklamation nach München. Dort wurden alle Augenzeugen dieser historischen und prestigeträchtigen Königsproklamation und Demonstration des bayrischen Schützenwesens im vollen Schützenzelt auf der Theresienwiese. Der Vorsitzende des Bayerischen Sportschützenbundes und 1. Landes-schützenmeister Wolfgang Kink übergab an die erfolgreichen Schützensportler ihre Auszeichnungen. Beeindruckend für alle war auch das gemeinsame Singen und Abspielen der „Bayern-Hymne“ und die anschließende Präsentation den vielen tausend Besuchern vor der historischen Bavaria auf der Theresienwiese.

Nach der Heimkehr feierten die Hörenhauser Schützen noch auf dem eigenen Oktoberfest den großartigen Erfolg, und die erfolgreiche Schützin Sabrina Brugger durfte unter dem großen Beifall der Besucher den Bayerischen Defiliermarsch dirigieren.