Rosige Klänge, warmer Beifall

Hannelore und Roland Birkel lieben ihren sorgfältig gepflegten Rosengarten mit seiner Vielzahl an prächtig blühenden Rosenarten, angefangen von üppigen Beetrosen, über Stauden bis hin zu historischen Rosen mit ihrem Duft. Und in diesem einmaligen Ambiente dieses Gartenparadieses auf dem Schlossberg in Bußmannshausen, hat der Gesangverein „Lyra“ Bußmannshausen nach einjähriger Unterbrechung am Samstag wieder einen Serenadenabend präsentiert.

Die Erwartungen der vielen Besucher, darunter viele Chorfreunde, wurden nicht enttäuscht, zumal neben den Chorvorträgen des 22 Sänger zählenden Männerchores, die junge Solistin Annika Leanyvari gehörte. Auch dabei waren – und ebenfalls zum ersten Mal –, der Chor „Singklusion“ mit jungen Menschen mit und ohne Behinderung. Zur Einstimmung hörten die Zuhörer den Chorsatz „Gesang verschönt das Leben, Gesang erfreut das Herz, ihn hat uns Gott gegeben, zu lindern Sorg und Schmerz“. Mit spürbarer Freude am Singen nahm der von Alfons Ott dirigierte und von Ulrike Baur am Klavier begleitete Chor die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch Deutschland und europäische Nachbarländer. Viel Vergnügen bereiteten dem beifallfreudigen Publikum die Männerchor-Klassiker „Kennt ihr das Land in deutschen Gauen“ und das „Rennsteig-Lied“ von Herbert Roth. Die Stippvisite führt weiter in den Süden Europas, nach Italien, mit dem Lied „Südliche Sommernacht“. Den ersten Teil seiner Darbietungen rundete das Chorensemble mit dem Wanderlied „Sängermarsch“ ab. Einen überzeugenden Auftritt hatte Annika Leanyvari. Die 20-Jährige absolviert derzeit eine Ausbildung im Bereich Ballettpädagogik. Nicht wenigen Besuchern in Bußmannshausen dürfte Annika auch als Darstellerin in verschiedenen Rollen bei den Karl May-Festspielen in Burgrieden bekannt gewesen sein. Außerdem war sie bei „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Musical“ sehr erfolgreich. Beim Regionalwettbewerb ging sie als erste und beim Landeswettbewerb als zweite Preisträgerin hervor. „Wir alle sind gespannt auf ihre heutigen Darbietungen“, kündigte Moderator Christian Wölfle die Künstlerin an. Das erste Stück führte zuerst in die Glanzzeit der berühmten Pariser Sängerin Edith Piaf zurück.

Publikum klatscht rhythmisch

Weiteres Highlight war der geglückte Konzertpart der Gruppe „Singklusion“ mit jungen Menschen mit und ohne Behinderung. Die Gruppe von Maureen Höller trifft sich seit zwei Jahren rund einmal im Monat zum Proben. Der Spaß und die Freude gemeinsam Musik zu machen und sich immer wieder auf der Bühne zu präsentieren stehen im Vordergrund. Extra für die Gartenserenade in Birkels Rosengarten hat die Formation den Titel „I Never Promised You A Rose Garden“ (“Ich versprech dir niemals einen Rosengarten“) einstudiert. Mit dem Titel „Zusammen“ erinnerte die Band an den Song der deutschen Hip-Hop-Gruppe „Die Fantastischen Vier“.

Mit der Zugabe „La Bamba“ von Ritchie Valers verabschiedeten sich die Musiker von den Zuhörern. Noch einmal betrat der Männergesangverein „Lyra“ die Bühne und rundete das kurzweilige Programm mit beliebten Liedern ab, die etwa den „Tulpen aus Amsterdam“, der lebhaften „Marina“ mit ihren „schwarzen Augen, den flinken Füßen“ sowie den Liebenswürdigkeiten südlicher Gefilde huldigten.

Rhythmisches Händeklatschen der Zuhörer begleitete den „Deutschmeister Regimentsmarsch“ und die Zugabe „Alte Kameraden“. Ganz zum Schluss war das Publikum zum Mitsingen von „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“, eingeladen. Kaum war der letzte Ton verklungen, begann es zu regnen. So leerte sich der Festgarten sehr schnell.