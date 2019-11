Rollend und hüpfend durch den Parcours

Hüpfen, laufen, balancieren und springen – in der Schwendier Gemeindesporthalle hat am vergangenen Samstag der Kinderturntag stattgefunden. Eingeladen hatten die Turnabteilungen der SF Schwendi und des SC Schönebürg. Die Veranstaltung war Teil der „Offensive Kinderturnen“ vom Deutschen Turner-Bund (DTB) und der Deutschen Turnerjugend (DTJ), bei der die Bewegungsförderung für eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung an oberster Stelle steht.

Rund 70 Kinder sind der Einladung gefolgt und haben mit der Unterstützung von Mama, Papa, Opa oder Oma einen Parcours mit unterschiedlichen Stationen durchlaufen. Nach jeder absolvierten Übung erhielten die Kinder auf ihren Laufzetteln einen Stempel und am Ende die begehrte Kinderturn-Urkunde. Manche Kinder waren zunächst etwas eingeschüchtert beim Anblick der vielen aufgebauten Stationen – aber dieser erste Eindruck legte sich schnell. Schließlich sprangen alle Kinder begeistert zu den verschiedenen Geräten. Der Parcours und die große Bewegungslandschaft mit unterschiedlichen Geräteaufbauten beanspruchten und förderten die Motorik der Kinder auf unterschiedlichste Weise. Besonders toll fanden Kinder und Erwachsene die Airtrack-Bahn. Die Kinder liefen, hüpften, rollten darüber oder versuchten, Purzelbäume zu machen. An anderen Stationen konnten sie die Slackline testen, an Seilen schwingen, an der Sprossenwand klettern, durch einen Tunnel robben, einen künstlichen Berg hinunterrutschen oder von einem hohen Hindernis springen, das sie zuerst erklimmen mussten. Für den Parcours und die Bewegungslandschaft gab es kein Zeitlimit – viele Kinder absolvierten die Stationen mehrmals.

Das Organisationsteam, bestehend aus Mitgliedern der SF Schwendi und des SC Schönebürg, war sehr zufrieden mit dem Nachmittag. Alle sind sich einig, dass es nächstes Jahr wieder einen gemeinsamen Kinderturntag geben soll.