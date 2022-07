Rockmusik für einen guten Zweck

Nach ihrem Premierenauftritt im Jahre 2019, wo sich sechs einheimische Musiker aus Sießen im Wald mit der Rockband Overload ihren musikalischen Traum erfüllten, kehrte die Band nach der Coronapause nun wieder mit einem Rockevent in die Reithalle in Hörenhausen zurück. Die Besucher konnten sich mit dem Headliner bei „The Power of Music“ auf good oldschool Hardrock und Rock freuen.

Die sechs Musiker Herbert Blank, Joachim Braig, Werner Braig, Ronny Brugger, Daniel Henkel und Jürgen Ströbele präsentieren mit über 20 Jahren Bühnenerfahrung in verschiedenen Bands guten, ehrlichen und powergeladenen Rock. Die Musiker treffen sich einmal in der Woche zur Probe im Probenraum in Weihungszell, der schon vielen Gruppen als Proberaum diente. Während sie es in den Proben mit „Freude und Spaß an der Musik“ locker angehen, lassen sie es bei ihren Powerauftritten „richtig krachen“.

So war auch die Rocknacht in der Reithalle in Hörenhausen ein voller Erfolg. Unzählige Rockfans freuten sich schon seit Wochen auf das Event, das nach der Coronapause endlich wieder stattfinden konnte. Die lokale Nachwuchsband „evil’s Cross eröffnete das Rockkonzert mit Songs von Metallica, Megadeth, AC/DC und Rammstein. Die Fans wurden sofort mitgerissen und brachten die Halle zum Beben. Für die jungen Musiker war es die Premiere vor einem Publikum von rund 500 Zuschauern. Die fünf jungen Musiker kommen alle aus der Region und ihre Leidenschaft gilt dem Heavy Metal.

Als Overload die Bühne übernahm, war die Stimmung in der Reithalle nicht mehr zu bremsen. Die sechs Musiker aus Sießen haben sich in der Region in den vergangenen Jahren als Vollblut-Rockband etabliert. Die treuen Fans sind bei jedem Konzert voll dabei. Mit ihren Krachern von Status Quo, Accept, Guns n‘ Roses, Rage against the Machine, Queen oder Journey rockten sie die Reithalle bis spät in die Nacht. Das Publikum war absolut begeistert und wollte die Musiker auch nach Zugaben nicht von der Bühne lassen. Auch der Veranstalter war voll und ganz zufrieden: „Die Stimmung war super und der Gewinn wird für die Versorgung der Ruhestandspferde verwendet“.