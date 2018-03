Richard Miller hängt ein Jahr dran

Ein Jahr Zeit gewonnen für die Nachfolgersuche: Der Sportfreunde-Vorsitzende Richard Miller, seit acht Jahren im Amt, wollte eigentlich seine ehrenamtliche Tätigkeit beenden. Doch bis zur Hauptversammlung vorige Woche konnte kein Kandidat für diese Aufgabe begeistert werden. Damit die Dachorganisation der Schwendier Sportler nicht führungslos dasteht, hängte Miller ein weiteres Jahr als Vorsitzender des 952 Mitglieder zählenden Vereins an.

Viel Platz für die Hauptversammlung der Sportfreunde Schwendi brauchte es auch heuer nicht. Lediglich 25 Anwesende – darunter zwölf Personen von Vorstandschaft und Ausschuss – verloren sich im Raum. Wenige bekamen deshalb mit, dass das sportliche Leben der fünf Abteilungen, ergänzt durch den Gesundheitssport, im Jahr 2017 pulsierte. Bianca Vogelmann (Turnen), Michael Marquardt (Fußball), Roland Heinz (Tennis), Janik Kötzer (Tischtennis), Jochen Müller (Karate) und Melanie Hofmann (Gesundheitssport) berichteten über das Jahresgeschehen.

Im sportlichen Wettkampf wurden viele Erfolge eingefahren, enttäuschende Niederlagen blieben nicht aus. Viele Übungsleiter brachten sich in ihrer Freizeit ein, um vor allem auch Kinder und Jugendliche zu trainieren und zu betreuen. Sport in der Gemeinschaft hat in Schwendi einen hohen Stellenwert, die Sportfreunde bieten hierfür den geeigneten Rahmen.

Auch finanziell gab es nichts zu meckern, die Vereinskassiererin Anne Feger bilanzierte schwarze Zahlen und lobte die Arbeit der Abteilungskassierer. Macht weiter so, bestärkte Richard Miller die Verantwortlichen in ihrem Tun. „Ich habe einen Riesen-Respekt vor der Arbeit der Abteilungsleiter“, lobte der Sportfreunde-Vorsitzende, mit dem in sehr guter Atmosphäre zusammengearbeitet worden ist. Auf die große Anzahl der in 2017 erzielten sportlichen Erfolge könne die Gemeinde Schwendi stolz sein, sagte er.

Mit dem Wort fulminant beschrieb Bürgermeister Günther Karremann, was er über die Aktivitäten des vergangenen Jahres gehört hatte. Bei den Sportfreunden werde eine große Gemeinschaft gepflegt, „man lernt zu gewinnen und zu verlieren, aber ohne Fleiß gibt es keinen Preis“. Hoch interessant fand Karremann, „wie viel Jugendarbeit bei den Sportfreunden Tag ein, Tag aus geleistet wird“. Allen Funktionären, den Übungsleitern und den emsigen Helfern dankte er für ihr Engagement.

An vorderster Stelle bei den Sportfreunden wollte Richard Miller, der früher bereits als Fußballabteilungsleiter wirkte, dieses Engagement nun eigentlich in andere Hände geben. „Weil ich 65 Jahre alt werde und mich auf andere Dinge konzentrieren will, habe ich letztes Jahr meinen Rückzug schon angekündigt“, erinnerte er. Dass ihn inzwischen die zunehmende Bürokratie und immer neue Auflagen nerven, verhehlte Miller nicht. Kontraproduktiv sei dies für die Vereine. Auch die sinkende Zahl Ehrenamtlicher bereitet ihm Sorgen. „Bei solchen Erfolgen, wie die Sportfreunde sie vorweisen können, müsste es eigentlich eine Ehre sein, Vorsitzender zu sein“, glaubt er.

Doch mit dieser Ehre will sich niemand schmücken; bei der Suche nach einem Nachfolger für Miller haben „nicht viele hurra geschrien“. Bei der Versammlung gab es jedenfalls keinen Kandidaten.

„Man muss es nur wollen“

„Wenn Sie heute aufgeben, legen Sie die Handlungsfähigkeit des Vereins still“, gab Günther Karremann zu bedenken. Die Abteilungen seien selbstständig, die Buchhaltung werde vom Steuerbüro erledigt, „das Amt des Sportfreunde-Vorsitzenden ist beherrschbar und machbar, man muss es nur wollen“, betonte er. Sein Appell an Richard Miller, sich noch einmal für ein Jahr um das Amt zu bewerben, damit Zeit für die Nachfolgersuche gewonnen wird, trug Früchte. Miller erklärte sich bereit – und wurde einstimmig gewählt.

Der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden konnte erneut – mangels Interesse – nicht besetzt werden. An dieser Tatsache war zuletzt auch der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrags für die zwei neuen Tennisplätze gescheitert. Das Amtsgericht hatte bemängelt, dass der Vertrag nur vom 1. Vorsitzenden unterschrieben war. Solange er aber nicht von zwei Funktionsträgern der Sportfreunde unterschrieben wird, ist er unwirksam. Damit sich dies ändert, ist Kassiererin Anne Feger bereit, ihre Unterschrift zusammen mit der von Richard Miller unter das Vertragswerk zu setzen.

Einstimmig haben die Versammlungsteilnehmer beschlossen, die Posten des Jugendbeauftragten und der Frauenbeauftragten aus der Satzung zu streichen. Beide Ämter waren seit geraumer Zeit unbesetzt. In Zukunft entfällt auch die Wahl von Kassenprüfern, weil der Finanzbericht unter Mitwirkung eines Steuerberaters erstellt wird.