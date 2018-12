Reitende Waldwichtel schmücken den Tannenbaum

Nachdem in den vergangenen Wochen beim Reit- und Fahrverein Schwendi fleißig trainiert, gebastelt und vorbereitet worden war, war es am vergangen Sonntag endlich soweit: Das traditionelle Weihnachtsreiten stand an. Sogar etwas Schnee war in der Nacht zuvor gefallen und so bot der Schochengraben eine wahre Winteridylle.

In diesem Jahr drehte sich alles um die Geschichte des kleinen Tannenbaumes, der im Tannenwald stand und sehr traurig war, dass er nicht als Christbaum ausgesucht wurde. Zu seinem Glück kamen ihm die Waldwichtel unter der Leitung von Stefanie Brockmann zur Hilfe. Sie schafften es im Verlauf der Geschichte, die von Talisha Weiß und Pauline Lerch erzählt wurde, einen schön geschmückten Christbaum aus ihm zu machen.

Spannung und Akrobatik

Im Rahmen dieser Geschichte lieferten sich zunächst die Nachwuchsspringreiter des Vereines, unter der Leitung von Rebecca Bailer, spannende Duelle. In einem Zweikampfspringen ermittelten sie, welche Kugeln der kleine Tannenbaum tragen durfte und sorgten so gleich zu Beginn für Spannung.

Im Anschluss zeigte die Voltigiergruppe unter der Leitung von Alexandra Fischer und Theresa Mayer ihr Können. Die Akrobaten turnten, als Sterne verkleidet, auf zwei Pferden und einem Fasspferd und boten dem Publikum damit eine abwechslungsreiche Vorstellung. Am Ende hängten sie Strohsterne an den kleinen Tannenbaum.

Als nächstes kamen zwölf Jugendliche zum großen Teil auf vereinseigenen Pferden und Ponys herein. Sie zeigten, als Lebkuchen verkleidet, eine anspruchsvolle Quadrille, welche von Rebecca Bailer einstudiert wurde. Der kleine Tannenbaum wurde natürlich mit Lebkuchen behängt. Als Engel verkleidet und mit selbstgebastelten Papppferden begeisterten im Anschluss die Kleinsten das Publikum. Sie zeigten unter der Leitung von Stefanie Brokmann und Franziska Jürgens eine lustige Springquadrille. Dem kleinen Tannenbaum ließen sie ihr schön glänzendes Engelshaar da.

Draußen war es bereits dunkel geworden und auch in der Halle wurde das Licht ausgemacht. Herein kamen nun zehn Reiter, zu sehen waren allerdings nur deren Pferde, die von der Nase bis zum Schweif sowie an den Beinen mit Lichterketten ausgeleuchtet waren. Sie zeigten, unter der Leitung von Jessica Pecha, eine Quadrille im Dunkeln und ließen mit der scheinbaren Leichtigkeit dieser Vorstellung das Publikum staunen. Am Ende brachten sie ihr Licht dem kleinen Tannenbaum, aus dem längst ein strahlender Christbaum geworden war.

100 Euro Erlös

Dies schlug sich auch in der anschließenden Versteigerung nieder: 100 Euro brachte der schön geschmückte Baum ein, die zum Aufbau des therapeutischen Reitens im Verein beitragen sollen. Natürlich durfte auch der Nikolaus, dargestellt von Ralf Layer, nicht fehlen. Er wurde in der Kutsche von Charly Merk hereingefahren und begeisterte die Kinder mit kleinen Geschenken. Der Vereinsvorsitzende Bruno Zeller bedankte sich am Ende bei allen Aktiven für ihren Einsatz und verabschiedete das Publikum.