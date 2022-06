Regionale Wohngruppe Felix freut sich über Feuerschale

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der 7000 Einwohner großen Gemeinde betreibt die St. Elisabeth-Stiftung eine ihrer Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung. Dank der jüngsten Spende kann jetzt der Grillplatz im Garten modernisiert werden.

Bei der Kommunionsfeier in der Pfarrkirche St. Alban in Burgrieden kamen 195 Euro Einnahmen aus der Kollekte zusammen, die wie gewohnt für soziale Zwecke gespendet wurden. Auf Vermittlung einer Angehörigen ging die Spende diesmal an die Wohngemeinschaft im Ortszentrum der Gemeinde Schwendi.

Da der Sommer vor der Tür steht, war klar: Die Grillstelle im Garten kann eine Modernisierung vertragen, für das Geld lässt sich eine schöne neue Grillschale beschaffen. Die gemeinsamen Aktionen draußen sind ein wichtiger Bestandteil im Alltag der Bewohner, wie der Leiter Michael Przybilla erläutert. Die Bewohnerschaft der Wohngemeinschaft Felix lebt zum Großteil schon sehr lange hier, die meisten seit der Eröffnung 2007. Die zwölf Bewohnerinnen und Bewohner mit Behinderung im Alter von 30 bis 65 Jahren werden von acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut und leben in der Wohngemeinschaft nach dem Prinzip so viel Betreuung wie nötig, so viel Selbstständigkeit wie möglich. Sie fahren täglich mit dem Linienbus in die Werkstatt für Menschen mit Behinderung nach Heggbach, die Wochenenden verbringen sie teilweise bei ihren Angehörigen. Es wird gemeinsam gekocht und für die Freizeit, etwa nach der Rückkehr vom Arbeitsplatz am Nachmittag, sind die Terrasse und die kleine Grünfläche im Sommer der wichtigste Ort für gemeinsame Unternehmungen. „Wir haben den Hof im Lauf der Zeit nach und nach für unseren Bedarf hergerichtet und schauen immer, was wir den Bewohnern dort bieten können“, erläutert Przybilla, „die Bewohner sind gerne draußen“. Das heißt, sie sind auch in Schwendi unterwegs. Einmal pro Woche besuchen sie die integrative Sportgruppe bei den Sportfreunden Schwendi. Przybilla: „Man kennt uns im Ort, wir gehören zur Gemeinde“.