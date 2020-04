Realschule Schwendi wird umfangreich saniert

Schüler sind im Moment an der Max-Weishaupt-Realschule in Schwendi auf Grund der Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg nicht präsent. Dennoch herrscht an der Realschule eine gewisse Betriebsamkeit, denn Handwerker sind fleißig zu Gange. Die von der Gemeinde geplanten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen der Realschule haben wie vorgesehen in den Osterferien begonnen. Bei der Baumaßnahme, die innerhalb eines Kostenrahmens von 1,25 Millionen Euro abgewickelt wird, geht es hauptsächlich um die Sanierung und Erweiterung der Toilettenanlagen, den Aulabereich und um Brandschutzmaßnahmen. Mit der Fertigstellung dieser Vorhaben rechnet Architekt Thomas Schulz zum Schulstart nach den Sommerferien.

„Wir kommen gut voran“, bewertet Schulleiterin Regula Volk den bisherigen Bauverlauf. Dass auch nach den Osterferien keine Schüler im Hause sind, sei ein kleiner Vorteil, denn „die Handwerker können ungestört arbeiten“. Im Untergeschoss der Realschule hatten die Arbeiten ihren Anfang genommen, schrittweise sollen diese bis in das Obergeschoss weitergeführt werden.

Zuerst war der nicht mehr benötigte Heizöltank ausgebaut worden. Dieser nun freie Raum wird als Lager verwendet. Gleich nebenan, im ehemaligen Archivraum, werden Toiletten für die männlichen Lehrkräfte eingebaut. Danach sollen die bestehenden Schülertoiletten im Erdgeschoss saniert und die Lüftungsanlage erneuert werden. Außerdem muss die Elektroverteilung im Untergeschoss brandschutztechnisch abgeschirmt werden.

Den nächsten größeren Bauabschnitt werden die Handwerker in den Pfingstferien in Angriff nehmen. Die Schülertoiletten neben der Aula werden saniert. Der alte Hausmeisterraum wird für die Nutzung als Elternsprechzimmer umgestaltet. Und im Aulabereich selber wird die bestehende Holzdecke entfernt und durch eine Gipskartondecke ersetzt. Der auf diesem Geschoss liegende bestehende Aufenthaltsraum wird ebenfalls auf Vordermann gebracht. Neue Glasfenster und Glaselemente werden nicht nur optische Neuerungen bringen, sondern es lassen sich auch aus energetischer Sicht Verbesserungen erzielen. Außerdem ist der Einbau einer Ausgabetheke für den Verkauf von Backwaren im Aufenthaltsraum vorgesehen.

Komplettiert wird die Baumaßnahme, deren dritten Bauabschnitt den Schwerpunkt in den Sommerferien hat, durch Arbeiten im Obergeschoss der Max-Weishaupt-Realschule. Die bestehenden Lehrertoiletten zwischen Sekretariat und Lehrerzimmer werden umgebaut, sie stehen dann nur noch den weiblichen Lehrkräften zur Verfügung. Neu eingebaut wird ein Putzraum. Die Flachdächer der Schule werden im West- und Südbereich ebenfalls saniert und neu abgedichtet.

Für den Schulstart am nächsten Montag mit den Klassen der Stufen neun und zehn hat die Schwendier Realschule eine räumliche Entzerrung vorgenommen, um die Abstandsregelungen besser einhalten zu können. Die Schüler der Abschlussklassen, die Ende Mai ihre schriftlichen Prüfungen ablegen, werden im Altbau unterrichtet. Die Neuntklässler werden vorerst einmal im Neubau untergebracht. Dort sind die Klassenzimmer von denjenigen Schülern, die am 4. Mai noch nicht in die Schule kommen dürfen, leer.