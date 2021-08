Radler auf Drei-Generationen-Tour bezwingen die österreichischen Alpen

Auf dem Rad oder zu Fuß lassen sich Land und Leute besonders gut kennenlernen. In der neuen Serie „SZ-Freizeit-Tour“ stellt die „Schwäbische Zeitung“ Rad-, E-Bike- und Wandertouren vor. SZ-Mitarbeiterin Elisabeth Koprivc berichtet nach dem Auftakt in der vergangenen Woche nun vom weiteren Verlauf der Tour nach Slowenien:

Vergangene Woche habe ich über den Start der Drei-Generationen-Radtour von Schwendi nach Slowenien berichtet. Unsere vier Radfahrer haben bisher einige hundert Kilometer zurückgelegt und ihre Muskelkraft auf die Probe gestellt. Wir lassen Sie, liebe Leser, an einem kleinen Zwischenbericht teilhaben, nachdem unsere Sportler bereits die zweite Landesgrenze hinter sich gelassen haben und sich leichte Verschleißerscheinungen an Mannschaft und Material zeigen.

Die Tage durch Österreich waren geprägt von Superlativen: Ins Zillertal waren sie die längste Zeit im Sattel, nämlich mehr als sechs Stunden. Von dort ging es am nächsten Tag über den 1500 Meter hohen Gerlospass nach Mittersill – der Tag der meisten Höhenmeter. Dabei waren insgesamt mehr als 1300 Höhenmeter im Regen und bei niedrigen Temperaturen zu bewältigen, die mein Mann und unser Sohn ausschließlich mit eigener Muskelkraft bewältigten. Die E-Biker konnten hierbei auf Verstärkung zurückgreifen.

Regen und Kälte hat auch die letzten Kilometer nach Bad Gastein geprägt. Die Spuren der Niederschläge im Juli waren sowohl entlang der Salzach als auch am Drau-Radweg noch immer sichtbar. An der Salzach waren Gleise unterspült und teilweise der Fahrradweg überschwemmt. Dort mussten die Radler einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Die Drau führte viel Wasser mit sich und war sehr reißend.

Die meisten Kilometer an einem einzigen Tag hat das Rad-Team von Bad Gastein nach Villach hinter sich gebracht. Etwa 93 Kilometer saßen sie auf dem Rad. Zurückgelegt haben sie aber noch zusätzliche 20 Kilometer, die nur mit dem Autozug durch den Tauerntunnel gefahren werden konnten.

Die abgerufenen Leistungen gingen nicht spurlos an der Gruppe vorüber. Zu spüren sind sie für die Radfahrer deutlich in Gesäß und an den Knien. Aber auch ein Schalthebel beim E-Bike von Franc musste ausgetauscht und am Fahrrad unseres Sohnes das Schaltwerk neu eingestellt werden.