Priesterweihe und Heimatprimiz

Ein besonderes und in der heutigen Zeit seltenes, aber auch für seine Heimatgemeinde Sießen im Wald schönes und freudiges Ereignis, wird in Kürze groß gefeiert: Der gebürtige Weihungszeller Lukas Bohn wird zum Priester geweiht. Der Erzbischof und Sekretär von Papst Benedikt XVI., Dr. Georg Gänswein, wird das Sakrament der Priesterweihe spenden.

Der 29-jährige Weihungszeller Pater Lukas Bohn wurde im vergangenen Jahr im niederösterreichischen St. Georgen/Ybbsfelde in einer feierlichen Weiheliturgie der Gemeinschaft „Diener Jesu und Mariens“ (Servi Jesu et Mariae – SJM) zum Diakon geweiht. Nun wird Diakon Lukas Bohn am Freitag, 16. September, in der Basilika des Stifts St. Florian in Oberösterreich durch Handauflegung und Gebet von Georg Gänswein das Sakrament der Priesterweihe empfangen. Die gesamte Kirchengemeinde Sießen im Wald ist dann am 16. Oktober zur festlichen Heimatprimiz von Lukas Bohn SJM in seiner Heimatgemeinde Sießen im Wald eingeladen – ein Fest, wie es nicht alle Tage vorkommt.

Alle örtlichen Vereine mit Fahnenabordnungen und voran der Musikverein Hörenhausen werden den Neupriester an der Schule abholen und ihn mit Marschmusik zur Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena geleiten, in der ab 9.30 Uhr das Primizhochamt gefeiert wird. Da die Heimatprimiz ein Fest der Kirchengemeinde und seiner Heimatgemeinde ist, sind alle zum Festgottesdienst und anschließend zum Festessen nach Schwendi in die Veranstaltungshalle eingeladen. Wer sich in Form einer Spende an den Kosten beteiligen will, für den ist am Eingang der Halle eine Spendenbox aufgestellt. Um 17 Uhr findet zum Abschluss eine Dankandacht wiederum in der Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena in Sießen im Wald statt. Hier besteht die Möglichkeit zum Einzelprimizsegen durch den neu geweihten Priester.

Die Gemeinde Sießen im Wald freut sich bereits jetzt schon auf die Festlichkeiten, wenn Diakon Lukas Bohn zum Priester geweiht wird und er am Sonntag, den 16. Oktober in Sießen im Wald seine Heimatprimiz feiert.