Prächtiger Blumenschmuck an den Weihungsbrücken

Großes ehrenamtliches Engagement sorgte in diesem Sommer für prächtigen Blumenschmuck und schöne Bilder im Ort. Die Blumenkästen an den drei Weihungsbrücken waren in diesem Jahr der besondere Hingucker und das bis jetzt, obwohl die Natur schon leicht „herbstelet“.

Die von Ortsvorsteher Wolfgang Thanner ins Leben gerufene Aktion „Unser Dorf soll freundlicher und schöner werden“ zeigt „schöne“ Erfolge. So etwa beim Projekt bei der Aufstellung von Blumenkästen an den drei Weihungsbrücken, eine in Hörenhausen an der viel befahrenen Landstraße durch den Autobahnzubringer zur A 7 aus Richtung Laupheim und zwei in Weihungszell, eine an der Ortseinfahrt und eine an der Landstraße Richtung Regglisweiler. Dafür „verantwortlich“ waren in Hörenhausen vorrangig Angelika Frank und Verena Thanner und in Weihungszell Manfred Amann, Lore Ströbele und Uwe Sauerbier.