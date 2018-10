Power-Yoga, Boxen und ein springendes Känguru

Dass sie nicht nur gesanglich topp, sondern auch sportlich sind, haben die Sängerinnen und Sänger von „Vocal Dream“ am Samstagabend in der gut besuchten Mehrzweckhalle in Schwendi gezeigt. Zum 20-jährigen Bestehen des Ensembles ließen sich die Mitglieder und die Chorleiterin Sonja Walter so einiges einfallen, und das Publikum kam der Aufforderung zum Mitklatschen und Mitwippen gerne nach. Das Konzert stand unter dem Motto: „Wir machen uns fit für die nächsten 20 Jahre.“ Dass dabei alle so bei der Stange bleiben wie bisher, kann man „Vocal Dream“ nur wünschen.

20 Jahre mögen für viele Chöre noch kein großes Alter sein, sagte Silke Letzgus, Vorsitzende des Vereins Vocal Dream. Für sie sei dieses Jubiläum aber etwas ganz Besonderes. Die Kombination aus Musik und Sport habe man gewählt, weil beides überall auf der Welt und gemeinsam mit anderen gemacht werden kann.

Schlagfertig zeigten sich die Moderatoren Andrea Wolter und Dennis Lang: „Seien sie herzlich willkommen im aktuellen Sportstudio von Vocal Dream“, begrüßten sie die Konzertbesucher. Aus dem zehnköpfigen Jugendchor von Schönebürg sei ein 38- köpfiger Chor mit Sängerinnen und Sängern zwischen 20 und 50 Jahren entstanden. Das Publikum erwarte viele Überraschungen, Starathleten, aber auch Nachwuchs-talente im neu gegründeten Kinderchor und im Jugendchor unter der Leitung von Laura Besenfelder. Erst seit vier Wochen proben sie gemeinsam, die Vorträge konnten sich schon sehr gut hören lassen.

Mit viel Bewegung präsentierte der Kinderchor „Das singende und springende Känguru“ und wurde mit viel Beifall belohnt. Begeistert hat die Gäste auch „Faded“, das vom Jugendchor gesungen und von den Turnermädels der Sportfreunde Schwendi mit akrobatischen Übungen in Szene gesetzt wurde.

Als sportliche Gruppe betraten „Vocal Dream“ die Bühne bei dem Song „Wavin’ flag“. Es ging flott weiter mit „Love runs out“, zu dem zwei Sängerinnen ihre Joggingrunden in der Halle drehten. Kräftiges Kopfwippen forderte Moderator Dennis bei „I can’t stop playing“ von den Zuhörern. Bei der sportlichen Begleitung dieses Liedes durch die Four Street Dance-Gruppe aus dem Reha Park Balzheim ging das schon ganz gut und die Moderatoren waren voll des Lobes.

Auch die folgenden Beiträge waren gepaart mit passenden Fitnessübungen, wie Power-Yoga oder Zumba. Dabei zeigten die Chormitglieder, dass sie nicht nur sehr gut singen, sondern sich auch locker bewegen können. Das Publikum kam aus dem Staunen nicht heraus und auch die choreigenen Gesangssolisten konnten mit ihren Beiträgen überzeugen.

Nach dem Michael-Jackson-Song „We are the world“, den alle drei Chöre präsentierten. folgte eine kleine Pause. Gelegenheit. sich bei Getränken und Snacks auf weitere Höhepunkte vorzubereiten, wie etwa den Auftritt der aus Musikern aus der Umgebung zusammengestellten Big Band, die bei mehreren Stücken, ob solistisch oder als Begleitband, mit einem klasse Sound auftrumpften.

Perfekte Welle und kesse Sohle

Die Chormitglieder hatten die Pause genutzt, um sich schick zu machen und von den Sportklamotten ins kleine Schwarze oder in schwarze Hose und Hemd mit Fliege zu wechseln. Dennoch mussten die Zuschauer nicht auf das sportliche Ambiente verzichten. Der Song „Perfekte Welle“ wurde mit Schwimmflügeln, Luftmatratze und Bademütze aufgepeppt, zu dem Stück „Salsa Night“ legte ein Tanzpaar eine kesse Sohle aufs Parkett. Die Fußballer der SF Schwendi jonglierten mit dem Ball zu Andreas Bouranis „Auf uns“ und die Schwendier Karatekas zeigten, dass eine Kata (Scheinkampf) sehr gut auf fetzigen Gesang präsentiert werden kann.

Gleich drei Lieder waren dem Boxsport gewidmet: „Gonna fly now“, „Training montage“ und „Eye of the tiger“. Den sportlichen Aspekt in Form eines Schaukampfs lieferten dazu Murat Sandikci und Valerian Hann von der Laupheimer Sportschule.

Mit den Zugaben „Everglow“ von Coldplay und „ Oh happy day“ verabschiedeten sich „Vocal Dream“ von ihrem hingerissenen Publikum, das sich mit tosendem Beifall bedankte.