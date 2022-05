Polizei sucht Eigentümer gestohlener Hochdruckreiniger

Die Polizei Laupheim fand am Freitag gegen 15 Uhr an einer Waldhütte bei Schwendi-Orsenhausen zwei Hochdruckreiniger, einen der Marke „Workzone“ und einen der Marke „Kärcher“. Beide Geräte schienen laut Mitteilung noch nicht lange an der Hütte zu liegen. Sie wirken neuwertig und funktionstüchtig. Die Eigentümer der Hochdruckreiniger sind nicht bekannt.

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Geräte gestohlen und dort versteckt wurden. Der Eigentümer der Geräte oder Personen, die Hinweise geben können, sollten sich mit der Polizei Laupheim unter Telefon 07392 / 963 02 05 in Verbindung setzen.