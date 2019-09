Plötzlich steht das Auto in Flammen

Schaden in Höhe von 15 000 Euro ist am Samstag bei einem Autobrand in Orsenhausen entstanden. Der Lenker eines BMW X3 war gegen 11 Uhr von Hörenhausen nach Orsenhausen unterwegs, als er während der Fahrt starken Qualm aus dem Auspuff bemerkte. Vorsichtshalber stelle er das Fahrzeug auf einem Grundstück in Orsenhausen abstellen. Kaum ausgestiegen, fing das Auto jedoch Feuer. Löschversuche des Fahrzeugbesitzers mit Wasser reichten nicht aus. Die Feuerwehren aus Orsenhausen, Schwendi und Sießen im Wald wurden alarmiert, 41 Einsatzkräfte waren vor Ort. Mit Schaum konnten sie den Fahrzeugbrand löschen. Das ASB-Rettungsteam betreute den Fahrer, der einen Schock erlitt. Die Ermittlungen vor Ort hat die Polizei übernommen. Foto: Bernd Baur