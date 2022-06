Piaggio-Fahrer kollidiert mit Reh

Bei einem Wildunfall hat ein Piaggio-Fahrer am Dienstagabend ein Reh erfasst und sich beim folgenden Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der Unfall hatte sich laut Polizei kurz nach 22.15 Uhr ereignet. Ein 46-Jähriger war mit seinem Piaggio-Leichtkraftroller zwischen Schöneburg und Mietingen unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte und mit dem Zweirad kollidierte. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Das Reh verendete an der Unfallstelle und wurde vom Jagdpächter entsorgt. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.