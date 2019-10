Peter Ruepp unter den Besten

Während der diesjährigen Gausportlerehrung in Hörenhausen-Sießen i.W. wurden die erfolgreichsten Sportschützen des Schützengaus Iller-Illertissen ausgezeichnet. Dem Gau gehören auch einige Schützenvereine aus dem Württembergischen, wie etwa die Schützenvereine Burgrieden, Hörenhausen, Illerrieden, Regglisweiler und Wangen an. Der besondere Gruß des Gauschützenmeisters Georg Nothelfer galt denn auch den Hauptakteuren der Siegerfeier, den erfolgreichen Sportlern des Jahres 2019. „Sie alle haben auch herausragende Platzierungen bei der Bayerischen Meisterschaft und auch bei der Deutschen Meisterschaft erreicht“, lobte Gausportleiterin Sabrina Brugger vom Schützenverein „Hubertus“ Hörenhausen die Sportler. Bei der Bekanntgabe der besten Meisterschaftsschützen des Schießjahres 2019 vermeldete Sabrina Brugger 109 Startplätze bei der Bezirksmeisterschaft, 45 Startplätze bei den Bayerischen Meisterschaften und elf Startplätze bei den Deutschen Meisterschaften. In herausragender Form präsentierte sich die Gaujugendmannschaft, die in der Besetzung mit Jan Holl, Niklas Müller, Samuel Holl, Timo Brumbach, Jonas Koch und Jan David Kreiser als Titelverteidiger wiederum den Sieg beim Bezirkspokal einfuhr. Zwei Bayerische Vizemeistertitel errang Hermann Kleiser. Luftgewehrschütze Andreas Renz vom SV „Pfeil“ Vöhringen belegte bei dem Bayerischen Meisterschaften den fünften Platz und anschließend bei der Deutschen Meisterschaft den siebten Platz. Weitere Platzierungen errangen Heinrich Wick, Simon Holl, Peter Ruepp, (SV „Hubertus“ Hörenhausen), Elmar Appl, Florian Krumm, Dominik Schwarzer und Josef Wilhelm, allen erhielten Präsente.