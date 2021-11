Ortsvorsteher will zeigen, wie lange Christen und Juden zusammenlebten

Der Orsenhau-sener Ortsvorsteher Werner Jans hat sich dafür eingesetzt, dass in Orsenhausen künftig zwei Tafeln auf die frühere jüdische Gemeinde hinweisen. Im Interview mit Volker Strähle erzählt er, warum ihm die Erinnerung an das jüdische Leben wichtig ist und wie seine Pläne aussehen.

SZ: Herr Jans, wann haben Sie zum ersten Mal gehört, dass früher Juden in Orsenhausen gelebt haben?

Jans: Das weiß ich eigentlich seit meiner Kindheit. Wir haben direkt neben den „Judengräbern“ eine Wiese gehabt. Die Wiese ist mittlerweile auch Wald, den habe ich vor etwa 35 Jahren angepflanzt. Mein Opa, Anselm Danner, war Kirchenpfleger von Orsenhausen, der hat sich sehr für die Historie interessiert. Er hat erzählt, dass es einmal relativ viele Juden in Orsenhausen gegeben hat. Ich wusste also, dass es in Orsenhausen vor Jahrhunderten jüdische Einwohner und einen jüdischen Friedhof gegeben hat.

Was war Ihnen so nicht bekannt?

Mir war nicht klar, dass die Zahl der Orsenhausener Juden so groß war. Auch dass es in Orsenhausen eine Synagoge gegeben hat, hatte ich noch nie gehört. All das, was ich jetzt über die jüdische Gemeinde gelernt habe, finde ich hochinteressant. Ich finde es wichtig zu zeigen, wie lange in Deutschland – und eben auch in Orsenhausen – Christen und Juden zusammengelebt haben, dass Juden hier schon ewig ansässig waren.

Wie soll die frühere Präsenz der Juden in Orsenhausen sichtbar gemacht werden?

Den Standort des Friedhofs wollen wir auf jeden Fall mit einem Schild markieren. Ich fände es schön, wenn das eine ortsübliche Tafel aus Holz ist, mit einem Giebel darauf. Dieses Bildstöckle wird auf jeden Fall an einem großen Baum angebracht. Eine Hinweistafel auf die ehemalige Synagoge in der Weiherstraße kommt ebenfalls. Wo diese Tafel angebracht wird, müssen wir sehen – vielleicht an einem Laternenpfahl.

Wer übernimmt die Finanzierung?

Erstmal die Gemeinde Schwendi. Wir müssen mal schauen, welche Kosten da auf uns zukommen. Eventuell könnten wir auch noch auf Privatleute zugehen, die einen Anteil übernehmen möchten.