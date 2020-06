Ortschaftsrat lehnt privaten Funkmast in Weihungszell ab

Auf großes öffentliches Interesse ist eine Ortschaftsratssitzung in Sießen im Wald am Mittwochabend gestoßen. Dabei ging es unter anderem um den Antrag auf Errichtung eines Antennenmasts in Weihungszell.

Um den Schutz der vielen Besucher, der Ortschaftsrätinnen und -räte sowie der Mitarbeiter nach den allgemeinen Corona-Hygiene- und Abstandsvorschriften bestmöglich zu gewährleisten, fand die Sitzung in der Gemeindehalle Sießen im Wald statt. Der Ortschaftsrat behandelte dabei mit Ortsvorsteher Wolfgang Thanner verschiedene Themen, so unter anderem Tagesordnungspunkt 3: „Errichtung eines Antennenmastens in Weihungszell“. Ein Bauherr beantragte im Neubaugebiet „Mittleres Feld“ die Genehmigung zur „Errichtung eines, wenn voll ausgefahren, 27 Meter hohen Antennenmastens für den Amateurfunk“.

Ausführlich mit dem Thema beschäftigt

Nachdem wegen der Corona-Pandemie in jüngster Vergangenheit keine Ortschaftsratssitzungen stattgefunden hatten, auch der Gemeinderat die Entscheidung deswegen vertagt hatte und Bedenken der Angrenzer eingegangen waren, beschäftigten sich nun die Gemeinde, wegen der baurechtlichen und gestalterischen Prüfung, und auch der Ortschaftsrat ausführlich mit der Thematik. Diese war auch Gegenstand einer ausführlichen nichtöffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates mit dem Bauherrn und den umliegenden Angrenzern im Vorfeld der Sitzung am Mittwochabend.

Fünfmal „Ja“, drei Enthaltungen