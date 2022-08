Open-Air ging trotz Unwetters über die Bühne

Trotz starker Regenfälle und Überschwemmungen am Veranstaltungstag hat am 19. August „Rock im Weihungstal“ auf dem neu geschaffenen Open-Air-Gelände beim Feuerwehrhaus Hörenhausen stattgefunden.

Dabei waren die Veranstalter, die Feuerwehr Sießen im Wald, an diesem Wochenende durch das Unwetter schwer im Einsatz, zum Beispiel beim Auspumpen von Kellern. So sagte Feuerwehr-Kommandant Torsten Guter: „Ein Teil der Wehrmänner kümmerte sich um die Bewältigung der Folgen der Überschwemmungen, der andere Teil der Wehr beschäftigte sich mit den Vorbereitungen für das Rockevent, da nach den Vorhersagen abzusehen war, dass der Starkregen nachlässt.“

Es war der zweite „Rock im Weihungstal“ mit der Rockband Overload nach der Premiere im Jahr 2019. Trotz der Beeinträchtigung durch das Wetter wurde die Veranstaltung auch dieses Mal zu einer tollen Party, auch wenn aufgrund der Witterung nicht so viele Besucher kamen. Die, die gekommen waren, jedoch sorgten für eine schöne Resonanz und Kulisse. Die Besucherinnen und Besucher waren von Beginn an in bester Stimmung voll dabei und hatten viel Spaß am powergeladenen Rock der sechs einheimischen Musiker Herbert Blank, Joachim Braig, Werner Braig, Ronny Brugger, Daniel Henkel und Jürgen Ströbele alias Overload. Zuvor hatte die Vorband Steelrise dem Publikum mit Coversongs und eigenen Stücken von Punk bis Metal richtig eingeheizt.