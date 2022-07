Olympischer Gedanke bei über 20 Kindern aus Schwendi

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf eine erfolgreiche Saison können die Jugendleiter und Trainer der Tennisabteilung Schwendi im Bereich der Kleinsten zurückblicken. Vier Teams im Bereich unter acht Jahren wurden gemeldet, über 20 Kinder machten hierbei ihre ersten Wettkampferfahrungen. Am Ende erreichte man in den verschiedenen Gruppen jeweils mindestens einen Podiumsplatz, ein Team wurde Tabellenerster. „Für uns ist es schön, dass wir endlich wieder so viele Kinder zu den Verbandsspielen anmelden konnten. Dass die Kinder in den letzten Wochen zeigen konnten, was sie bei uns gelernt haben, macht uns sehr stolz“, so Trainer und Jugendleiter José Troncoso. Bereits jetzt ist man schon mit der nächst jüngeren Generation wieder in der Vorbereitung fürs nächste Jahr, auch hier möchte die Tennisabteilung wieder mindestens vier Teams ins Rennen schicken.