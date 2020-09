Oktoberfest-Leckereien zum Abholen

Herbstzeit ist Oktoberfestzeit: So auch beim Musikverein Hörenhausen, der traditionell sein Oktoberfest in der Sießener Gemeindehalle veranstaltet. In diesem Jahr wäre es das 47. Hörenhauser Oktoberfest gewesen – doch die Corona-Pandemie hat den Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Musikverein musste das Fest absagen.

„Das bedauern wir sehr, wir hätten diese beliebte Traditionsveranstaltung gerne durchgeführt“, sagt Wolfgang Thanner, Vorsitzender des Musikvereins. Die Musiker hätten überlegt, was sie alternativ anbieten können – dabei entstand die Idee, das Oktoberfest „mol andersch“ zu gestalten. Das Konzept: Am Samstag, 3. Oktober, will der Verein die Leckereien, die er unter normalen Umständen auf dem Fest angeboten hätte, zum Abholen anbieten.

Unter anderem gibt es eine Schlachtplatte mit Kesselfleisch, Blut- und Leberwurst mit Kraut, panierte Schnitzel mit Kartoffelsalat sowie Tellersülze. Während der Abholzeiten gibt es vor Ort auch Kuchen und Torten zum Mitnehmen, erklärt der Musikverein. Diese müssten aber, im Gegensatz zum Essen, nicht vorbestellt werden. Bei der Erarbeitung eines Abwicklungskonzeptes wurden die aktuell hohen Hygieneanforderungen berücksichtigt. Der Veranstalter bittet, bei der Abholung die vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln zu beachten und einen Mund–Nasenschutz zu tragen. „Unser Küchenteam ist voll motiviert und freut sich auf viele Bestellungen“, sagt Wolfgang Thanner.