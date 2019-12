Nummer 1 Tobias Mayr glänzt

Die Tischtennisabteilung der Sportfreunde Schwendi ist mit vier Herrenmannschaften und einer Jugendmannschaft in die Vorrunde der Saison 2019/2020 gestartet. Sowohl die zweite und dritte Herrenmannschaften als auch die Jugendmannschaft liegen sehr gut platziert und können sich Hoffnungen auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse machen.

Die zweite Herrenmannschaft ging mit Laura Schiedel verstärkt in die Bezirksklasse-Saison und wurde von Beginn an der Favoritenrolle gerecht, schreibt der Verein in seiner Vorrundenbilanz. Schwendi dominierte seine Spiele und konnte meist klare Siege einfahren. Gegen den Mitfavoriten aus Steinhausen/Rottum gelang der zweiten Herrenmannschaft im Auswärtsspiel ein knapper 7:9-Erfolg, der Schwendi mit 12:0 Punkten die Herbstmeisterschaft sichert. Überragender Spieler in der Bezirksklasse ist Gerhard Neubauer mit einer 10:0-Bilanz. Auch Michael Lamp (7:3), Alexander Schweiß (4:0) oder Silas Kötzer (5:2) spielten eine gute Vorrunde. Laura Schiedel startet mit einer 4:2-Bilanz erfolgreich in ihre erste Saison bei den Herren.

Die erste Jungen- und die dritte Herrenmannschaft überwintern jeweils an der zweiten Tabellenposition. Besonders bitter ist dies bei der dritten Mannschaft, die eine hervorragende Saison spielt und beim Tabellenführer (SV Baltringen) ein Unentschieden erreichte. Denn durch eine Unachtsamkeit in der Aufstellung der Doppel unterlief Schwendi III ein Fehler. Am Ende wurde das Spiel mit 0:9 gegen Schwendi gewertet. Die neu formierte vierte Herrenmannschaft tut sich im Moment noch schwer und konnte erst ein Unentschieden erreichen.

Ausfall nicht zu kompensieren

Nach einer erfolgreichen Saison 2018/19 mit der Meisterschaft in der Landesliga und dem Aufstieg in die Verbandsklasse tut sich die erste Herrenmannschaft extrem schwer. Der Ausfall von Jonas Strahl, der im vergangenen Jahr an Position 2 sehr gute Ergebnisse lieferte, kann nicht kompensiert werden. Außerdem ist das Leistungsniveau in der neuen Klasse extrem hoch. Der einzige Lichtblick ist die persönliche Leistung von Tobias Mayr. Mit einer Bilanz von 9:7 in den Einzeln und 6:3 in den Doppeln spielt die Schwendier Nummer 1 wiederum auf Topniveau. Am vergangenen Wochenende konnte er beim 3:9 gegen SV Böblingen und beim 4:9 gegen TV Calmbach mit vier Siegen in den Einzeln und zwei Siegen in den Doppeln alle seine Matches für sich entscheiden.