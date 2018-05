Nicole Isser und Andrea Dlugosgewinnen die Top-Prüfungen

Nach vier Tagen hochkarätigen Dressursports endete das Dressurturnier des RFV Schwendi. Zufriedene Reiter, viel Zuschauer und eine gute Stimmung: Das ist das Resümee beim Veranstalter.

Nachdem am Donnerstag die Jugend am Start war, ging es am Freitag mit den jungen Pferden weiter in eine Dressurpferdeprüfung der Kl. A. Diese konnte Sweet Destiny für sich entscheiden, vorgestellt von Nicole Kohler vom RC Rissegg. Im Anschluss wurde in einer Dressurreiterprüfung Kl. L um den Sieg geritten, hier gewann Manuela Irlwek, vom RFV Blaubeuren auf Concept.

Vom gastgebenden Verein konnte sich hier Jasmin Botzenhart mit Schubert auf Rang 12 platzieren. In der folgenden Prüfung, einer Dressurprüfung Kl. M, platzierte sich Jessica Pecha auf Pepermoon vom RFV Schwendi auf Platz 7. Gewonnen wurde diese von Lisa Buchhold, von der RVG Biberach, auf Don Diabolo. Den Höhepunkt des Tages, eine Dressurprüfung der Klasse S*, gewann Nicole Isser vom RFV Oberschwaben mit Desperados.

Franziska Leichtle Vierte

Am Samstag begann der Tag mit den jungen Pferden in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L. Hier konnte sich Dorian K unter dem Sattel von Fritz Fleischmann( RFV Ostrach ) am besten in Szene setzen. In der anschließenden Prüfung, einer Dressurreiterprüfung der Klasse A , gewann Luisa Reisch auf Diego, vom RFV Bad Schussenried. Franziska Leichtle, vom gastgebenden Verein, platzierte sich mit Graf Jack auf Rang 4. Die nächste Prüfung, eine Dressurprüfung Kl L* Trense, wurde in zwei Abteilungen geritten, hier gewannen Bettina Gruber auf Denver, vom RFV Ochsenhausen und Petra Hofstadt auf Flair, von der RVG Biberach. Vom gastgebenden Verein platzierten sich Lena Schiener mit Coronto auf Rang 6, Jessica Gomolka mit Rosenduft auf Rang 7. In der folgenden Dressurprüfung Kl. M*, siegte Laura Reutter auf Freestyle vom RFV Weilheim.

Der absolute Höhepunkt war am Samstagabend die Dressurprüfung Klasse S - Kür, die Reiter begeisterten den gut gefüllten Zuschauerraum mit ihren abwechslungsreichen Darbietungen. Gewinnen konnte diese Prüfung, mit Abstand, Andrea Dlugos auf Flair von der RSG Ostalb – keine Unbekannte in Schwendi.

Der Sonntag begann nochmal mit einer A- Dressur, diesmal auf **-Niveau, hier holten Franziska Leichtle auf Graf Jack und Franziska Jürgens auf Joker vom Vilstal Platz 4 und 6 nach Schwendi. Gewonnen wurde die Prüfung von Lisa Keller von der RSG Ostalb, auf Flair. Im Anschluss gingen erneut die 5-7jährigen Pferde an den Start in einer Dressurpferdeprüfung Kl. M. Diese wurde von Violetta gewonnen, präsentiert von ihrem Reiter Frank Jürgen vom RV Balingen. Das Turnier endete mit einer Dressurprüfung Klasse M **, hier gewann in der 1. Abteilung Nicole Kohler(RC Rissegg), die Sierra gesattelt hatte. Die 2. Abteilung wurde von Nicole Isser (RFV Oberschwaben) und Di Caprio gewonnen.