Neue Spielgeräte für Großschafhausen

Auf dem Spielplatz in Großschafhausen werden demnächst von der Gemeinde neue Spielgeräte aufgestellt. Sie sind bereits geliefert und werden derzeit im Bauhofgebäude gelagert.

Gemeinderat Oliver Kattner aus Großschafhausen hatte bei der Ratssitzung am Montag dieses Thema angeschnitten. Im vergangenen Jahr hatte sich eine Elterninitiative aus Großschafhausen mit der Bitte an die Gemeinde gewandt, den Spielbereich durch das Aufstellen einiger neuer Geräte aufzuwerten. In Abstimmung mit diesen Eltern wurde zwischenzeitlich die Geräte-Auswahl vorgenommen. Nun sind die bestellten Spielgeräte im Wert von 14 000 Euro geliefert worden. Hierzu zählen eine Metallseilbahn, eine Dreifach-Schaukel, eine Spielkombination mit Rutsche und Netz sowie ein Zweier-Reck. Von der Elterninitiative waren auch Sponsoren für die Teilfinanzierung gesucht worden. Insgesamt 1886 Euro haben fünf Spender im vergangenen Jahr an Finanzmitteln zur Verfügung gestellt. Nach Aussage von Ortsbaumeister Peter Gauß ist die Aufstellung der neuen Spielgeräte für den 30. März geplant.