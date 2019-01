Neue Impulse von der Vereinsspitze

Neue Schlagworte im Vorstand über die Vereinsführung machten im vergangenen Jahr die Runde beim Musikverein Schönebürg. Unter anderem eine Feedbackrunde in den Registern und ein „Speeddating“ mit Vorständen und Dirigenten wurden neu eingeführt. Dabei standen Kommunikation, das Miteinander, die Zielfindung und die zukünftige Ausrichtung im Sinne der Aktiven im Vordergrund. Dies trägt Früchte zeigte die Generalversammlung am Samstag auf. Der Verein ist gut aufgestellt und geht gut gerüstet fürs neue Jahr.

Vorsitzender Rainer Hochdorfer erläuterte in seinem Bericht den Zweck dieser Aktionen: zu erkennen, was besser gemacht werden kann, aber auch was schon gut ist. Denn ihm und der Vorstandschaft seien die Belange aller Musiker wichtig. Das bedeute zugleich viel Arbeit bei Vorbereitung, Durchführung, der Auswertung und endlich in der Umsetzung von Maßnahmen, was es aber dem Führungsgremium wert sei. Denn die Bereitschaft der Musiker war groß und es kam sehr gut an.

Neu war im vergangenen Jahr der Betrieb eines Zeltes zum Nachtumzug in Ochsenhausen. Die Vorbereitungen für die Neuauflage in diesem Jahr laufen bereits. Auch ging der Ausschuss in Klausur, was einem Sitzungsmarathon glich, jedoch sehr sehr ergiebig war.

Er merkte auch Kritisches an, etwa, dass für die Verantwortlichen die Vereinsarbeit immer aufwendiger werde. Das liege unter anderem auch an gesetzlichen Vorgaben. Auch die Konkurrenz der übrigen Freizeitangebote sei groß. Aktuelles Beispiel ist die Verordnung zum Datenschutz, wodurch die Satzung geändert werden mussste. Erfreut zeigte er sich über die Anfrage der Patenkapelle, in 2020 beim Kreismusikfest in Mietingen sein zu dürfen.

Die übrigen Aktivitäten verpackte Antje Herrman in ihrer Präsentation, angereichert mit tollen Bildern. Die Belebung des Pavillions beim „Schwobaklang“ oder den Ausflug nach Treffelhausen. Die übrigen Auftritte tauchten in bunten Bildern unterhaltsam auf. Rund 30 Termine absolvierte der Verein.

Der Bericht aus finanzieller Sicht von Thomas Zimmermann hinterließ einen posivtiven Eindruck. Der Wirtschaftausschuss unter der Regie von Michael Hochdorfer betrachtete das Jahr aus einer etwas anderen technischeren Sicht. Für vorbildlichen Arbeitseinsatz wurde Mattias Ott, Moritz Schwarz und Antje Herrmann speziell gedankt. Das Gremium umfasst zehn Personen, damit das Pensum gestemmt werden kann.

Mit der musikalischen Brille beäugte Dirigent Tobias Hannes das abgelaufene Jahr. Wobei für ihn natürlich das Frühjahrs- und das Kirchenkonzert, aber auch die Unterhaltungsauftritte, die zum Teil bei über 30 Grad gespielt wurden, im Vordergrund standen.

Fleißige Probenbesucher

Doch sein Fokus liegt bereits beim Probenwochenden zur Vorbereitung des Frühjahrskonzertes am Palmsonntag. In diesem Jahr das Motto „Die Elemente - Feuer, Erde, Wasser,Luft“. Für vorbildlichen Probenbesuch konnte er Mattias Ott, Jonas Hochdorfer und Antje Herrmann ein Präsent überreichen. Weiteres Ziel wird die Teilnahme am Wertungsspiel am Kreismusikfest in Mietingen sein.

In charmanter Manier berichtete Jugendleiterin Marina Kempter, dass sich zur Zeit 25 Kinder in Ausbildung befinden. Zahlreiche Aktionen wurden im eigenen Ausschuss auf die Beine gestellt, etwa die Juka-Hütte, der DVD-Abend oder die Ostereiersuche. Die Jugendkapelle, die mit dem Musikverein Mietingen kooperiert, spiegelt die gute musikalische Jugendarbeit wieder. So wurde am Kritikspiel im vergangenen Jahr die Arbeit mit über 90 Punkte belohnt. Die Teilnahme ist bereits für dieses Jahr gebucht, nur eine Stufe höher.

Die Satzungänderung, die Entlastung und die Wahlen konnten zügig abgearbeitet werden. Aus dem Gremium schied Andrea Nägele aus, für sie rückt Theresa Koch nach. Für ein Jahr im Amt bleiben Vorstand Rainer Hochdorfer und Beisitzer Harald Ott. Für weitere zwei Jahre begleiten Reinhold Schmitzer, Antje Herrmann, Jonas Hochdorfer und Marina Kempter ihre Ämter.

Be den Ehrungen wurden für 15 Jahre Theresa Koch, Sina Kempter und Julia Schleich geehrt. Für 25 Jahre erhielten Monika Mayr, Christoph Schmid und Thomas Zimmermann die Vereinsehrennadel in Silber.