Neubau des Pflegedienstes Lerch ist eingeweiht

Wohnen und arbeiten, vor allem aber menschliche Nähe und Zuwendung für Ältere und Hilfsbedürftige anbieten: Das neue Gebäude des Pflegediensts Lerch in Schwendi wertet die Gemeinde-Infrastruktur auf und trägt zu der zunehmend wichtiger werdenden Versorgung der Bürger im Bereich Pflege bei. Bei der Einweihung des drei Millionen Euro teuren Neubaus und am Tag der offenen Tür waren die Besucher voll des Lobes über das Geschaffene.

Große Fische fangen und diese wieder ins Wasser werfen, nur weil man eine kleine Bratpfanne hat? Dieses Bild bemühte Pflegedienst-Inhaber Tobias Lerch, als er am Freitag vor geladenen Gästen an die gedanklichen Anfänge dieses Projektes erinnerte. Da war der Traum von einem modernen Bürogebäude, mit dem der bestehende ambulante Pflegedienst optimiert und durch ein Tagespflegeangebot erweitert werden kann. „Natürlich waren wir sehr skeptisch, ob wir das schaffen, ob das Geld reicht“, sagte Tobias Lerch. Doch am Ende haben er und seine Frau Heike nicht den großen Traum, sondern die kleine Bratpfanne über Bord geworfen, weil sie wussten: „Mit unseren Mitarbeitern können wir es packen.“ Und so entstand innerhalb von 490 Tagen ein Gebäude mitten in Schwendi, das 1027 Quadratmeter Nutzfläche für Büros, eine Tagespflege für 20 Gäste und drei rollstuhlgerechte Wohnungen bereithält.

Eine wichtige, unverzichtbare Infrastruktur, aber auch eine bautechnische Aufwertung der Gutenzeller Straße sei mit dem gelungenen Neubau geschaffen worden, betonte Bürgermeister Wolfgang Späth. Es freue ihn, eine solche Einrichtung am Ort zu haben. Er stellte den unternehmerischen Mut von Tobias und Heike Lerch heraus und wünschte ihnen Erfolg und persönliches Glück mit ihrem neuen Gebäude.

Mut und Sachverstand habe es für dieses Projekt gebraucht, sagte Petra Alger, Sozialdezernentin des Landkreises Biberach. „Es macht aber auch deutlich, dass Ihnen die pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen sehr am Herzen liegen.“ Schwendi und die Raumschaft könnten sich glücklich schätzen, solch ein Angebot vor Ort zu haben. Der Landkreis Biberach sei von Anfang an überzeugt gewesen, dass es sich um ein zukunftsweisendes Projekt handelt, und habe es durch eine Bedarfsbestätigung für den Antrag beim Landesinnovationsprogramm Pflege befürwortet. „Dass ein Förderbetrag von rund 530 000 Euro gewährt wurde, spricht für das Projekt“, betonte Alger. Diese Mittel, fügte sie an, würden in vollem Umfang als Entlastungseffekt an die Tagespflegegäste weitergegeben.

„Sie tun Gutes in Schwendi“

„Jeder Cent davon ist gut angelegt“, unterstrich der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger mit Blick auf die hohe Förderung durch das Land. „Ein toller Tag für Sie, für die Gemeinde und für viele pflegebedürftige Menschen“, fasste Dörflinger die Einweihung am Freitag – aufgelockert durch die Kabarett-Gruppe „Die Untertoener“ – zusammen. Er würdigte die Leistung von Heike und Tobias Lerch. „Sie tun Gutes in Schwendi“, lobte der CDU-Landespolitiker ihr Engagement.

Aus den Händen des Architektenteams vom Münchner Büro Städtebau und Architektur (SBA) erhielt Tobias Lerch den symbolischen Schlüssel für das neue Gebäude. Beispielhaft und einzigartig sei dieses, „weil in der Gestaltung der Grundrisse sehr viel Know-how direkt vom Pflegedienst Lerch steckt“. Auch habe sich der Bauherr während der Projektlaufzeit um jedes noch so kleine Detail gekümmert, sehr zur Begeisterung der Planer, sagte SBA-Geschäftsführerin Bianca Nitsch.

Den kirchlichen Segen für den Pflegedienst-Neubau spendete Pfarrer Martin Ziellenbach. Beim Rundgang durch das Gebäude besprengte er die Räume mit Weihwasser. Der Geistliche würdigte auch den Einsatz der hier tätigen Mitarbeiter. „Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diesen wichtigen Dienst machen. Dass Sie ihre heilenden, zärtlichen und tröstenden Hände reichen“, formulierte er. „Sie sind die täglichen Rosen für die alten, kranken, einsamen, hilfsbedürftigen und sterbenden Menschen und deren Angehörige in unseren Kirchengemeinden, ohne Sie würde uns allen etwas Kostbares und Wertvolles fehlen.“

Riesiges Interesse an dem Neubau und dem Tagespflegeangebot zeigte die Bevölkerung. Zum Tag der offenen Tür am Samstag kamen rund 2000 Menschen. Bei Führungen wurden ihnen die großzügigen Räumlichkeiten und deren Nutzung von den Pflegedienst-Inhabern Tobias und Heike Lerch sowie von Mitarbeitern vorgestellt.