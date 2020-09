Nachgeholtes Pfingstturnier ist erfolgreich

Auch wenn es in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation nur die Kurzversion des sonst so traditionsreichen Pfingstturniers des Reit-und Fahrvereins Schwendi war, kamen Reiter und Zuschauer am vergangenen Wochenende voll auf ihre Kosten. Bei spätsommerlichen Temperaturen konnte das idyllische Panorama des Schochengrabens sowie toller Springsport in vollen Zügen genossen werden.

Der Samstag begann mit einer Stilspringprüfung der Kl. A*, hier hatten sich über 60 Teilnehmer in die Starterlisten eingetragen. Es gewannen Alexandra Hunger vom RFV Illertissen mit Susi Sorglos und Kimberly Bauer vom RFV Dietenheim auf Lucky. Kerstin Henkelmann von den PF Sulmingen rangierte mit Ella Ella auf Rang 3. In der anschließende Springprüfung Kl. A** siegte Katharina Specht vom RFV Holzgünz mit Chicki Micky und Jannik Kästle von der RSG Öpfingen mit Santa Eldorado. Amelie Nieß vom RV Mietingen platzierte hier ihre Pferde Romance of Red und Frido an 6. und 8. Stelle.

Im Anschluss wurde in einem Springreiterwettbewerb um den Sieg geritten, in dieser Prüfung konnte der Nachwuchs erste Parcourserfahrung sammeln. Der Ritt von Lea Schmuck vom RFZV Babenhausen und ihrem Pony Bagira gefiel den Richtern am besten und so konnte sie die goldene Schleife in Empfang nehmen. Auch im folgenden E-Springen, ebenfalls eine Nachwuchsprüfung, holte Lea Schmuck auf Bagira den Sieg. Nina Ersing mit Jade und Amelie Schiener mit Isabell vom RFV Schwendi platzierte sich auf Rang 11 und 14.

Auch der vierbeinige Nachwuchs kam im Laufe des Nachmittags zum Einsatz: In einer Springpferdeprüfung der Kl. A** konnte sich Cinja P unter ihrem Reiter Walter Maucher (RFV Illertissen) am besten präsentieren und sicherte sich so den Sieg. Die abschließende Prüfung des Tages, eine Punktespringprüfung Kl. L, gewann Benjamin Maier vom RFV Riedlingen.

Am Sonntagmorgen ritten 60 Starter in einer Punktespringprüfung der Kl. A* um den Sieg. Hier gewann Amelie Nieß mit Romance of Red eine Abteilung und sicherte sich außerdem mit Coco Chanel Platz 5. Die zweite Abteilung wurde wiederum von Alexandra Hunger und Susi Sorglos gewonnen. Franziska Müller mit Graf Lichtenau und Kerstin Henkelmann mit Ella Ella, beide für Sulmingen am Start, platzierten sich auf Rang 3 bzw. 5. Im Anschluss fand eine weitere Prüfung für junge Springpferde auf dem Programm, dieses Mal auf L-Niveau. Wieder überzeugte Cinja P unter Walter Maucher und sicherte sich so den Sieg.

Zur Mittagszeit gingen die Kleinsten in der Führzügelklasse an den Start: In fünf Abteilungen wurde um den Sieg geritten. Der Nachwuchs vom RFV konnte hier tolle Erfolge feiern: Amelie Striebel entschied auf Momo eine Abteilung für sich, Valerie Bailer mit Ciara und Lara Guter mit Pedro sicherten sich zweite Plätze, Yannik Mößle und Sirin Pröll beide auf Hafi, Amelie Mayer auf Pepsi, Mia Högerle auf Momo und Leonie Hauber auf Contessa rangierten jeweils auf Platz 3.

In einer weiteren Springprüfung der Kl. A**, dieses Mal mit steigenden Anforderungen, holte Amelie Nieß den zweiten Sieg an diesem Tag mit Frido. Die zweite Abteilung gewann Franziska Müller auf Graf Lichtenau. Den Abschluss machte eine Springprüfung der Kl. L, in der leider nur wenige Teilnehmer an den Start gingen. Hier sicherte sich Jannik Kästle von der RSG Öpfingen mit Santa Eldorado den Sieg.

Nachdem dies das zweite Turnierwochenende in Folge für die Mitglieder des RFVs war, heißt es nun erst einmal durchatmen, bevor es in zwei Wochen mit einem weiteren Springturnier am 10./11. Oktober und einem Dressurturnier am 17./18. Oktober in die nächste Runde geht.