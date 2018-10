Gasalarm in Bußmannshausen: Bei Erdarbeiten in der Mittelstraße hat ein Bagger am Montag unmittelbar vor dem Kindergarten „Morgentau“ eine Leitung beschädigt. 16 Kinder und zwei Erzieherinnen wurden vorübergehend evakuiert.

Das Malheur passierte gegen 10 Uhr. Die Baggerschaufel erwischte einen Hausanschluss, Gas trat aus. „Es herrschte kurzzeitig Explosionsgefahr“, sagt der Bußmannshauser Feuerwehrkommandant Florian Kohn. Die Bauarbeiter hätten jedoch schnell reagiert und das Gas abgestellt.

Die Feuerwehren aus Bußmannshausen, Schwendi und Laupheim rückten mit insgesamt etwa 45 Einsatzkräften an. Auch Polizisten und Mitarbeiter des Energieversorgers Erdgas Südwest eilten vor Ort. Der Kindergarten wurde sicherheitshalber evakuiert. Die Erzieherinnen und Kinder wechselten ins alte Schulhaus. Kurz vor 12 Uhr konnten sie wieder in das Gebäude Mittelstraße 34 zurück. Zu diesem Zeitpunkt waren die Reparaturarbeiten bereits in vollem Gang.