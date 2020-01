Nach der Feier binokeln die Geschwister

Mit einer regelrechten „Festwoche“ hat Josef Kollmann aus Hörenhausen seinen 90. Geburtstag gefeiert. Er war der Mittelpunkt bei etlichen Anlässen mit vielen Gratulanten. „Ich bin dankbar, dass ich diesen hohen Geburtstag in einer relativ guten körperlichen und besonders auch geistig noch ganz fitten Verfassung feiern durfte“, sagt der Jubilar.

Bürgermeister Wolfgang Späth und Ortsvorsteher und Schwiegersohn Wolfgang Thanner überbrachten die Glückwünsche und Geschenke der Gemeinde Schwendi, von Landrat Heiko Schmid und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Auch Abordnungen von Vereinen und Institutionen machten Josef Kollmann ihre Aufwartung. Dabei kamen die Leistungen und die große Unterstützung des Jubilars für die Dorfgemeinschaft lobend zur Sprache.

Kollmanns große Leidenschaft gilt bis heute dem Fußball. In seiner Jugend war er Spielführer beim früheren SV Sießen, kickte auch beim TSV Wain. Bis heute verpasst er keine Sportschau und kein Spiel der Sportfreunde Sießen. Auch geboxt hat er früher. 40 Jahre war er bei der Sießener Feuerwehr aktiv, lange als stellvertretender Kommandant. Zwei Wahlperioden gehörte er dem Kirchengemeinderat in Sießen an. 39 Jahre wirkte er im Aufsichtsrat der früheren Spar- und Darlehenskasse Sießen und später bei der Raiffeisenbank Wain mit. Bei Theateraufführungen im „Adler“ und im „Hasen“ stand er auf der Bühne.

Auch mit 90 Jahren ist Josef Kollmann ein lebensfroher, positiv denkender Mensch, aufgeschlossen allem Schönen. Und das, obwohl sein Leben nicht nur eitel Sonnenschein war. Seine Frau Fanny starb 1994 mit 58 Jahren; 1999 verlor er bei einem landwirtschaftlichen Unfall sein linkes Bein.

Geboren wurde Josef Kollmann am 22. Januar 1930 in Oberegg im bayrischen Kreis Krumbach, wo seine Eltern einen Hof gepachtet hatten. Er war das viertälteste von acht Kindern. Davon leben noch sechs, die alle bei der Geburtstagsfeier anwesend waren. Alle vier Wochen treffen sich die Geschwister zum Binokeln, so auch jetzt wieder nach der sonntäglichen Geburtstagsfeier.

1936 kauften Kollmanns Eltern in Hörenhausen das früher auch als Gemeindesaal bekannte Gasthaus „Adler“ mit Saal und Landwirtschaft. In Sießen ging er nach dem Umzug zur Schule. Er arbeitete in der elterlichen Landwirtschaft mit und besuchte die Landwirtschaftsschule in Laupheim mit Abschluss. Bei einem Melkkurs lernte er seine spätere Frau Fanny näher kennen. Geheiratet wurde am 25. Mai 1959; der Ehe entstammen vier Töchter, zehn Enkel und sechs Urenkel. Die Heirat war auch der Zeitpunkt der Hofübernahme. Das Gasthaus „Adler“ wurde geschlossen, nur der Saal noch für Vereine, Konzerte, Fasching und Theater betrieben.

Josef Kollmann liest viel, auch Bücher mit geschichtlichem Hintergrund. Die „Schwäbische Zeitung“ gehört zur täglichen Lektüre. Noch mit 85 Jahren machte er mit Töchtern und Enkel eine Flugreise nach London. Sein Wunsch wäre noch eine Reise nach Rom gewesen, das sei jedoch zu anstrengend, da er teilweise auf den Rollstuhl angewiesen ist. Auch nach der Hofübergabe an eine seiner Töchter im Jahr 1993 hat er als Rentner noch mitgearbeitet.