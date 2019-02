Närrisches Volk feiert ausgiebig in der Sießener Narrhalle

Närrisches Volk und Fasnetsgruppen haben sich bestens beim Musikerball des Musikvereins Hörenhausen vergnügt und hatten bei der Dorffasnet großen Spaß.

Zahlreich, bunt kostümiert und bestens gelaunt strömten die Besucher am vergangenen Wochenende zum Fasnetsball der Hörenhauser Musiker in Sießens passend dekorierte Sießener Narrhalla. Bei der Veranstaltung waren alle Altersklassen vertreten und feierten gemeinsam friedlich eine lustige Fasnetssause. Auch der krankheitsbedingte Ausfall von Akteuren konnte der guten Stimmung keinen Abbruch tun.

In der voll besetzten Sießener Narrhalla war viel geboten. Die Gäste, darunter dieses Jahr auch viele junge Besucher, waren in guter Stimmung und genossen das unterhaltsame Fasnetsprogramm. Viele der Ballbesucher und Fasnetsgruppen waren fantasievoll verkleidet und sorgten so für schöne „Farbtupfer“ auf dem Ball. Angefeuert wurden die Gäste von Anfang an von der Stimmungs- und Unterhaltungsband Andy Hammerschmidt und seine Schlagerbengel, die für beste Partystimmung sorgten.

Auch die Tanzfreudigen kamen bei der Musik der „Schlagerbengel“ voll auf ihre Kosten, und bei der Anfangspolonaise war die ganze Halle in Bewegung. Viel Beifall gab es bereits beim flotten ersten Auftritt der „Hörenhauser Narrenkapelle“ in ihrem „Waldgoischdr- und Waldhexen“-Outfit. Nach dem traditionellen „Mainzer Narrhalla-Marsch“ überraschte sie mit fetziger Musik, und bei einem Schunkelwalzer machte die ganze Halle mit.

Es ist die Urigkeit des Hörenhauser Musikerballs, die jedes Jahr die Ballbesucher begeistert. Auch die Jugend mischt mit vielen Ideen und lustigen Nummern tatkräftig mit. Moderiert wurde die Veranstaltung von Ansager und Conferencier Gerald Henle. Die Jungmusiker präsentierten ein „Interview“ im Seniorenheim „Märchenwald“. Mit ihren schlauen und zumeist verwirrenden Antworten und Aktionen brachten die Märchengestalten die Ballbesucher zum Lachen. Die Tanzgruppe „Bella Ragazza“ präsentierte als Zebras verkleidet einen gelungenen Showtanz zu afrikanischer und Pop-Musik. Mit einer fast schon professionellen Ausführung glänzten die Ausführenden beim Blaulicht-Schattentanz „Strichmännchen“; großer Beifall belohnte die Nummer.

„Supertalent“ Niklas zeigte mit seinen Musikern von „Mnonzill – Brass 2.0“ eine Nummer, die zeigte, dass man sogar auch mit den Füßen gute Musik machen kann. Eine perfekte Tanzformation erlebten die Ballbesucher beim Auftritt der Tanzgarde des Musikvereins Baltringen. Auch sie durften, wie alle Akteure beim Musikerball, nicht ohne stürmisch geforderte Zugabe von der Bühne.

Es wurde viel gesungen, geschunkelt und getanzt, und viele Besucher trafen sich auch an der Bar, die dicht bevölkert war. Die Fasnetsband Zügle besuchte zu später Stunde den Musikerball auf ihrer Tour und unterhielt die Gäste mit ihren Musikbeiträgen.