Musikverein Schönebürg wählt neuen Vorstand

Das gab es noch nie beim Musikverein Schönebürg: eine Generalversammlung, die nicht im Musikerheim stattfand. Aufgrund der aktuellen Situation fand diese online statt. Über 65 Teilnehmer waren von zu Hause aus aktiv dabei, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Mit einem neuen Vorsitzenden und ebenfalls neuen Dirigenten hoffen die Musiker demnach nun auf ein aktiveres Jahr als das vergangene.

Vorsitzender Rainer Hochdorfer leitete den virtuellen Abend und ließ mit seiner Vorstandschaft das vergangene Jahr Revue passieren. Dieses war natürlich geprägt von den Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte. Es galt, die vorgegebenen Regeln einzuhalten, entsprechend zu nutzen und dabei mit einem gesunden Menschen- und Sachverstand zu agieren. Fazit: wenig Kultur und wenig Kameradschaft. So bot der Musikverein zwei Essen-to-go an und es wurden Ständle mit entsprechendem Abstand gespielt. Der Verein sei gut aufgestellt und auch musikalisch könne eine neue Ära begonnen werden, sagte Hochdorfer.

Die Dorffasnet und auch das „Blaue Zelt“ am Nachtumzug in Ochsenhausen Anfang des vergangenen Jahres konnten noch in gewohnter Weise stattfinden, berichtete Antje Hermann. Das Frühjahrkonzert fand mit einem musikalischen historischen Rückblick bei jedem zu Hause statt. Auch das Birkenfest war mit einem Getränkepaket der Vorstandschaft für jeden Musiker nur in den heimischen Wänden möglich. Eine Ständlesprobe für die Ortschaft sollte die Einwohner hören lassen, dass der Musikverein noch im Rahmen der Möglichkeiten Musik macht.

Auch Kassier Thomas Zimmermann gab an diesem Abend seinen letzten Bericht ab, er zeigte auf, wie der Musikverein finanziell durch das vergangene Krisenjahr kam. Demnach habe der Verein es bis dato gut überstanden.

Dirigent Tobias Hannes konnte leider nur berichten, dass seine angedachten Herausforderungen wie das Frühjahrskonzert, die Teilnahme am Wertungsspiel in der Oberstufe und auch das Kirchenkonzert nicht stattfinden konnten. Jedoch konnten mit Abstand einige Ständchen gespielt werden. Auch er verabschiedet sich aus familiären Gründen von seinem Amt.

Marina Kempter berichtete von der Jugendarbeit. So fanden die D-Kurse weitestgehend im Online-Unterricht statt, was die Kinder mit Bravour meisterten, obwohl dies auch eine neue Herausforderung für sie war. Eine Jugendwerbung konnte dennoch abgehalten werden und vier Kinder sagten zu. Die Kooperation mit dem Musikverein Mietingen habe in diesem speziellen Jahr auch hervorragend geklappt. Stolz konnte sie auch berichten, dass kein Unterricht ausgefallen sei und alle Musiklehrer diesen online durchführten. Die sonst so geliebten Gemeinschaftsaktionen mussten leider alle abgesagt werden.

Gut aufgestellt geht es mit Jonas Hochdorfer als neuem Vorsitzenden in die Zukunft, seine Stellvertreterin Theresa Koch wurde in ihrem Amt bestätigt. Neu rücken Leonie Noherr als Schriftführerin und Jasmin Stetter als Kassier ins Gremium nach. Bestätigt wurden Marina Kempter als Jugendleiterin und Reinhold Schmitzer als Vertreter der fördernden Mitglieder. Als weiteres Vorstandsmitglied konnte Sina Kempter gewonnen werden.

Zum Schluss stellte sich der neue Musikalische Leiter vor. Erwin Kempter freue sich riesig auf seine Aufgabe, er bringe 40 Jahre Erfahrung als Musiker mit und 18 Jahre Dirigententätigkeit, sagte er. Natürlich will er mit seinen Musikern an dem ausgefallenen Wertungsspiel teilnehmen. Aber in erster Linie soll die Musik allen Spaß machen und zugleich folgender Appell: „Bleibt musikalisch am Ball, dass wir gut miteinander starten können, wenn es losgeht!“