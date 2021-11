Musikverein Schönebürg hat jetzt einen neuen Dirigenten

Am Samstag hat der Musikverein Schönebürg in der Kreuzberghalle der Vinzenz-von-Paul-Schule sein Ehrenfest gefeiert. Im Mittelpunkt standen die Stabübergabe von Tobias Hannes an den neuen Dirigenten Erwin Kempter, Ehrungen der Jahre 2020 und 2021 sowie Verabschiedungen besonders geschätzter Ausschussmitglieder.

Mit dem Konzertmarsch „Salemonia“ eröffnete Tobias Hannes den Abend. Der Vorsitzende Jonas Hochdorfer begrüßte die Anwesenden, darunter vom Blasmusik-Kreisverband Wolfgang Kammerlander, der die Ehrungen durchführte.

Auf Tobias Hannes folgt Erwin Kempter

Erster Höhepunkt an diesem Abend war die Stabübergabe des bisherigen Dirigenten Tobias Hannes an Erwin Kempter. Es war die erste offizielle Stabübergabe in der Geschichte des MV Schönebürg. Tobias Hannes verabschiedet sich nach sechs Jahren aus persönlichen und zeitlichen Gründen als Dirigent. Er war immer mit viel Leidenschaft dabei, weshalb der Abschied keine leichte Entscheidung war. Erwin Kempter ist bereits seit einigen Jahren Ehrenmitglied des MV Schönebürg und übernimmt nun seinen Heimatverein als Dirigent.

Da der Terminkalender während der vergangenen eineinhalb Jahre ordentlich durcheinander gebracht wurde, konnten auch Ehrungen nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden. Für das Jahr 2020 wurden für 10-jähriges Musizieren Sarah Mayr, Moritz Schwarz und Franziska Späth geehrt. Die 20-jährige Mitgliedschaft feierten Antje Herrmann, Jonas Hochdorfer und Lisa Münst. Judith Fischer wurde für 30 Jahre Musizieren geehrt. Für das Jahr 2021 wurde für 10-jähriges Musizieren Jakob Fink geehrt. Gerhard Ott, Berthold Ruf und Michael Traub wurden für 35 Jahre und Wilfried Späth für 45 Jahre geehrt. Für 50 Jahre Musizieren wurden Richard Kempter und August Mohr geehrt. Insgesamt kamen die Jubilare auf stolze 230 Vereinsjahre, wovon 100 Jahre auf das Tuba-Register entfielen. Richard Kempter und August Mohr wurden aufgrund ihrer besonderen Leistung zu Ehrenmusikanten ernannt.

Dank für hervorragende Leistungen für den Verein

Auch wurden besonders geschätzte Ausschussmitglieder verabschiedet: Thomas Zimmermann als Kassierer (13 Jahre), Antje Herrmann als Schriftführerin (14 Jahre) und Rainer Hochdorfer als Vorsitzender (6 Jahre). Jonas Hochdorfer bedankte sich bei allen für eine überaus hervorragende Leistung für den Verein während ihrer Amtszeit.