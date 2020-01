Musikverein Hörenhausen blickt auf aktive und erfolgreiches Jahr zurück

Die Freude und Zufriedenheit über ein aktives und erfolgreiches Vereinsjahr mit viel Lob für „richtig gute Musik machen“ prägten den Verlauf der 89. Generalversammlung des Musikvereins Hörenhausen, die am vergangenen Samstag im Musikerheim stattfand. Im Verlauf der Veranstaltung zeigte sich, dass dank der guten kameradschaftlichen Grundlage mit viel gemeinsamen Engagement vieles in der Vereinsarbeit erreicht wurde.

Der Vorsitzende Wolfgang Thanner führt nach seiner Wiederwahl nun schon 31 Jahre sehr erfolgreich den Musikverein Hörenhausen. In seinem Jahresbericht zeigte er sich mit den vielen Aktivitäten in verschiedenen Bereichen sichtlich zufrieden. Es sei „schön und glaubwürdig anzusehen, dass „wir ein sehr lebendiger Verein sind“, sagte Thanner.

Eine der größten Herausforderungen im vergangenen Vereinsjahr sei die Fertigstellung des Festplatzes bei der Schule in Sießen gewesen. In einer Gemeinschaftsleistung habe man hier einen schönen Festplatz mit überdachter Bühne geschaffen. „Ich bin stolz auf alle“, sagte der Vorsitzende.

Ein gelungenes Serenadenkonzert mit den Seniorenorchestern der Kreise Biberach und Ulm/Alb-Donau mit über 500 Besuchern und über 100 Musikern auf der neuen Bühne „bescherten uns sehr viel lobende Worte, Bewunderung und Anerkennung“. Das sei auch bei der erstmaligen „Sießener Weihnacht“ der Fall gewesen.

Auch das neue Vereinsjahr verspreche mit eigenen Veranstaltungen und vielen musikalischen Auftritten interessant zu werden. Geplant ist unter anderem die Teilnahme am Wertungsspiel beim Kreismusikfest. Auch an der weiteren Verbesserung der Vereinsstruktur wolle man arbeiten; Gebäude, Einrichtungen und Anlagenteile sollen auf Vordermann gebracht, der Festplatz optimiert werden. Thanner sprach auch schon das 90-jährige Bestehen des Musikvereins an, das im Jahr 2021 gefeiert wird.

Einen Einblick in das Engagement in der Vereinsarbeit gewährte Schriftführer Fabian Fluck. „Fast 65 offizielle Termine, davon 29 musikalische Auftritte, wurden von der Vorstandschaft, den Funktionären und den Musikern wahrgenommen.“

Aufschlussreiche Zahlen vermittelte der Kassenbericht von Kassenverwalter Gerald Henle. Er zeigte auf, dass große Anstrengungen nötig sind, um die Kosten für das Musikerheim, die Jugendausbildung, den laufenden Betrieb und Investitionen zu erwirtschaften. Dank finanziell gut verlaufener Vereinsveranstaltungen und großer Spendenfreudigkeit könne man auch finanziell auf ein gutes Jahr zurückblicken.

Die Jungmusiker musizieren in der Jugendkapelle Rottal und auch im Vororchester Rottal, die von den Musikvereinen Burgrieden, Bußmannshausen, Hörenhausen und Rot bei Laup-heim getragen werden. Bereits zum 25. Mal wurde der Kooperationsnachmittag Kindergarten – Grundschule – Musikverein veranstaltet. Es werde viel in die Jugendarbeit investiert, berichtete Jugendleiterin Jasmin Fluck.

„Das Feuer brennt im MVH, und es macht unheimlich Spaß“, zeigte sich Dirigent MD Wilfried Thanner zufrieden mit den musikalischen Auftritten. „Vor allem unsere Literaturauswahl und Musik auf qualitativ sehr gutem Niveau kamen bei unseren Zuhörern wieder sehr gut an.“ Erfreut zeigte er sich über den Zugang von neuen Musikern. Vorausschauend erwähnte er die Teilnahme am Wertungsspiel und viele Einladungen befreundeter Kapellen für die Sommersaison.

Für guten Probenbesuch der 55 Gesamt- und 10 Registerproben ehrte Wilfried Thanner Thomas Müller, Berthold Petermann, Ramona Segmehl, Elke Haid und Julia Thanner. Die stellvertretende Ortsvorsteherin Simone Barth meinte: „Der Musikverein leistet eine große Bereicherung für Dorfgemeinschaft und Gemeinwohl.“

Die Neuwahlen erbrachten nur kleine Veränderungen. Wiedergewählt wurden der Vorsitzender Wolfgang Thanner, der den Verein damit schon 31 Jahre erfolgreich führt. Kassenverwalterin Ramona Segmehl übernimmt das Amt von Gerald Henle. Inventarverwalterin ist Silke Rechtsteiner, als Beisitzer fungieren Hans W. Ertle, Anita Sontheimer und Arthur Thanner. Kassenprüfer sind Franz-Josef Rechtsteiner und Reinhard Mehne (neu für Peter Reinalter). Der zweite Vorsitzende Georg Bailer bedankte sich bei Wolfgang Thanner für seine Bereitschaft, das Vereinsschiff weiterhin mit soviel Umsicht, Zielstrebigkeit und Kameradschaft zu leiten. Der Mitgliedsbeitrag für fördernde Mitglieder wurde von 15 auf 20 Euro erhöht.