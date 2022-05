Musikverein feiert sein traditionelles Birkenfest

Am kommenden Wochenende veranstaltet der Musikverein sein traditionelles Birkenfest. Nach zweijähriger Pause wird am Samstag und am Sonntag ins Festzelt beim Musikerheim eingeladen. Unterhaltung für Jung und Alt ist garantiert. Passend zum Muttertag bleibt zu Hause die Küche kalt, denn ein reichhaltiges schwäbisches Mittagsbuffet wird angeboten, heißt es in der Ankündigung des Vereins.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der „Auf in den Mai Party“. Das Warm-up ab 19 Uhr übernehmen die Musikfreunde aus Pfrungen, bevor dann ab 21 Uhr von der Blasmusik zur Partymusik des DJ Maxi Cosi gewechselt wird. Motobars laden zum gemütlichen Festen und Feiern unterm Maibaum im beheizten Festzelt ein. Die Showtanz-Truppe „La Vie“ aus Baltringen heizt den Besuchern dann mächtig ein.

Der Sonntag des Birkenfestes hat dann seinen traditionellen Ablauf. Bereits zum Frühschoppen ab 10 Uhr werden die Gäste von der Juka Mietigen-Schönebürg unterhalten. Anschließend nimmt dann „Allzeit bereit“ auf der Bühne Platz und spielt zum Mittagstisch auf. Dahinter verbirgt sich eine Truppe aus und um Reinstetten mit Musikerinnen und Musikern, die einfach Spaß an und mit der Blasmusik haben. Diese möchten die Gäste und Besucher musikalisch gut unterhalten, man darf also gespannt sein.

Wie beim Musikverein üblich, wird das Mittagessen in Buffetform präsentiert. Ausgewählt werden kann in diesem Jahr aus einer Nudel-Gemüsepfanne, Spanferkel, gemischtem Braten, Schnitzel und einem gefüllten Kräuterbraten. Dazu wählbar sind Spätzle, Kartoffelsalat und eine Auswahl an bunten Salaten. Ab 11.30 Uhr können die Teller gefüllt werden. Auch die Mitnahme der angebotenen Gerichte ist natürlich möglich, so der Verein.

Ab 14.00 Uhr werden die kleinen Gäste unterhalten und bespaßt. Das Zügle und die Hüpfburg stehen zum Erleben und Toben bereit. Wer will kann sich auch schminken lassen und der Jugendausschuß stellt für die Kinder Instrumente zum Ausprobieren vor. Die Eltern können in dieser Zeit genüsslich einen Kaffee trinken und an der Kuchentheke es sich ebenfalls gut gehen lassen. Für den Abschluß und den Festausklang sorgt ab 16.00 Uhr der Musikverein aus Bußmannshausen. Eh dann auch kulinarisch ab 17.00 Uhr mit einem herzhaften Vespermenü das Fest ausklingen kann. Die Versteigerung des Maibaums im Zelt sorgt ebenfalls immer auch für tolle Unterhaltung. Immer auch spannend wer dann den Zuschlag erhält.