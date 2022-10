Musicalprojekt Zirkus Furioso – Wir suchen dich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hast du Lust in einem echten Musical mitzuwirken? Hast du Spaß daran im Chor, als Solist oder Schauspieler die Zuschauer zu verzaubern? Oder wolltest schon immer mal Teil einer Zirkusaufführung sein und z.B. als Artist, Dompteur oder Clown in der Manage stehen und das Publikum begeistern?

Dann bist du beim Musicalprojekt Zirkus Furioso genau richtig! Der Kinderchor VD Kids veranstaltet mit dem Kinderchor der GS Burgrieden am 6. und 7. Mai 2023 ein Kindermusical. Hierfür sucht der Chor interessierte Kinder, die bei den Aufführungen mitwirken möchten.

Wer: Alle Kinder von Klasse 5 bis Klasse 8. Wann: Die Aufführungen werden am 6. Und 7. Mai 2023 in der Veranstaltungshalle Schwendi stattfinden. Probezeiten: blockweise Samstags von 11 Uhr bis 12 Uhr im Probelokal von Vocal Dream (Obere Straße 28, Schwendi). Die Proben finden unter der Schirmherrschaft von Vocal Dream statt. Voraussetzungen: keine Vorerfahrungen notwendig. Kosten: es fällt ein Unkostenbeitrag von 30 Euro an. Hinzu kommen die Unkosten für die Teilnahme am Probenwochenende.

Kontakt: Interessierte Kinder melden sich bitte unter folgender Email-Adresse an: christianosigus@web.de.

Bitte geben sie den Namen ihres Kindes, Alter und Ihre Handynummer an. Sie erhalten daraufhin eine Terminübersicht für die Probentage.

Die erste Probe findet am 29. Oktober um 11:00 Uhr statt.

Wir freuen uns auf euch.