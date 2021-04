Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei Schwendi mit seinem Fahrzeug gestürzt und leicht verletzt worden. Der Fahrer hatte zuvor zwei Autos überholt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 64-Jährige gegen 16.45 Uhr von Heggbach in Richtung Hürbel. Er überholte zwei Autos. Beim Wiedereinscheren geriet sein Krad ins Schlingern und er verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte auf die Straße und rutschte in den Straßengraben.