Mitwirkende der „Sießener Weihnacht“ begeistern ihr Publikum

Die „Sießener Weihnacht“ hat am vierten Adventssonntag für eine mit 500 Besuchern übervolle Wallfahrtskirche in Sießen im Wald gesorgt. Dabei wurden die Mitwirkenden am Programm vom begeisterten Publikum mit rhythmischem Klatschen und stehenden Ovationen belohnt.

Nach der Coronapause hatte der veranstaltende Musikverein Hörenhausen zu einer „alpenländischen Weihnacht“ eingeladen und damit wieder voll das Interesse der vielen Musikfreunde in der Region geweckt. Die im festlichen Lichterglanz erstrahlende Wallfahrtskirche bot, auch wegen ihrer guten Akustik, die passende Location und eine stimmungsvolle Kulisse für die Veranstaltung.

Mitwirkende waren verschiedene Bläsergruppen des Musikvereins Hörenhausen, die Flötengruppe und der Schulchor der Grundschule Orsenhausen-Sießen, der Frauenzweigesang Schwendi, die Rottumtaler Alphornbläser sowie Franziska Schachtner an der Orgel und der Hörenhauser Musiker Peter Mang. Die verbindenden Worte und oft nachdenklichen Zwischengedanken sprach Elfi Weiß. Die gesamtmusikalische Leitung lag in den Händen von Musikdirektor Wilfried Thanner, dem Dirigenten des Musikvereins Hörenhausen, die künstlerische Leitung hatte Frieder Klaiber, Mesner der Wallfahrtskirche Sießen im Wald.

Die nacheinander auftretenden Mitwirkenden glänzten mit Darbietungen auf hohem Niveau. Ein Blechbläserduo, das von der Altarempore spielte, sorgte beim Publikum für Gänsehaut – auch dank der guten Akustik. Durch die musikalische und gesangliche Vielfalt der Musik- und Gesangsgruppen war ein abwechslungsreiches Programm geboten. Einer der Höhepunkte war zum Abschluss das gemeinsame Singen und Musizieren des Liedes „Süßer die Glocken nie klingen“, das alle Mitwirkenden und die Besucher vereinte.

Der MV-Vorsitzende Wolfgang Thanner dankte allen, „die dieses musikalische Erlebnis möglich gemacht haben“. Es wurde für die Veranstaltung kein Eintritt verlangt, sondern um Spenden gebeten. die je zur Hälfte dem Martinusladen Laupheim und dem Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm zugute kommen. Nach der Veranstaltung gab es einen geselligen Ausklang mit Bewirtung auf dem Kirchvorplatz. „Einfach wunderschön“, sagte eine zufriedene Besucherin.