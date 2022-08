Mittelalter, Antike und die Zukunft

Diesen Sommer konnte die Ferienfreizeit des Kolping Schwendi endlich wieder in gewohnter Weise, mit Übernachtung, stattfinden. Dazu ging es für 25 Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren eine Woche lang auf den Jägerhof nach Ehingen. Dort schlüpften sie in die Rollen von Wissenschaftlern und hatten die Aufgabe, mit einer Zeitmaschine in die Zukunft zu gelangen.

Allerdings gab es technische Fehler und die Kinder landeten jeden Tag in einem andere Zeitalter: so mussten sie im Mittelalter bei der Nachtwanderung einen gefährlichen Ritter jagen, in der Antike verschiedene Prüfungen von starken Göttern meistern und beim Geländespiel im Wilden Westen echte Teamarbeit zeigen. Außerdem wurden am Lagerfeuer Stockbrot gegrillt und Lieder gesungen. Es gab einen gemeinsamen Ausflug ins Freibad Ehingen und am Abschlussabend wurde bis in die Nacht getanzt. Das abwechslungsreiche Programm gestalteten 12 ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer im Alter von 16 bis 27 Jahren von der Jugendleiterrunde Schwendi.

Im kommenden Jahr findet die Ferienfreizeit von Dienstag, 8. August bis Sonntag, 13. August statt. Wer Fragen zur Ferienfreizeit kann sich mit einer Mail an ferienfreizeit.schwendi@gmx.de wenden.