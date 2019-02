Mitglieder leisten 1100 Arbeitsstunden für den Natur- und Artenschutz

Als der Verein Naturfreunde Salzweiher 1977 aus der Taufe gehoben wurde, war für die Mitglieder die Schaffung von Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung an dem Weiher vordergründiger Vereinszweck. Sogar Ferienhäuschen waren damals angedacht. Gebaut wurden sie nie, dafür haben sich die Einstellung und die Arbeit der Mitglieder im Lauf der Jahrzehnte gewandelt – notgedrungen. Weil in der Natur viel passiert ist, leider nicht zum Positiven, wie der Vorsitzende Werner Jans findet, ist die Tatkraft der Mitglieder heute mehr denn beim Natur- und Artenschutz gefragt. Im vergangenen Vereinsjahr wurden dafür 1109 Arbeitsstunden geleistet.

Knapp über 120 Mitglieder – Erwachsene und Kinder – zählen die Naturfreunde Salzweiher Orsenhausen aktuell. Ein Zuwachs wäre wichtig, sagte Werner Jans bei der Jahresversammlung am Freitag in der Salz-weiherhütte. Denn ein aktiver Naturschutzverein stehe und falle mit zupackenden Mitgliedern. „Wir wollen ja praktischen und nicht theoretischen Naturschutz betreiben. Und nicht nur kritisieren, was falsch läuft“, beschrieb Jans die Aufgabe.

Auch 2018 hatte der Verein deutlich mehr an Arbeit auf der Agenda, „als wir bewältigen konnten“. Von den 1109 erbrachten Arbeitsstunden entfielen knapp 500 auf die Biotoppflege auf den vom Verein betreuten sechs Hektar Fläche. 185 davon bekamen die Naturfreunde laut ihren Landschaftspflegeverträgen mit 7,20 Euro je Stunde vergütet. Auch 40 Traktor- und 46 sonstige Maschinenstunden wurden finanziell entschädigt. „In Anbetracht der zu leistenden Arbeit ein hart verdientes Geld“, sagte Jans. Er dachte dabei an die zwei ganztägigen Aktionen, wenn das hohe Gras auf der Pfarrwiese, dem Roter Graben und der Feuchtwiese beim Salzweiher gemäht und abtransportiert wird.

Ärgerlich ist für Jans dabei eines: Dieses unbelastete, ungedüngte Biogras muss als Sondermüll im Müllcontainer gesammelt und thermisch behandelt werden. Die Naturfreunde Salzweiher kostete dies 600 Euro im vergangenen Jahr. „So wollen es der Landkreis und maßgebliche Interessenvertreter“, kritisierte Jans. Und fügte an: „In den meisten Biogasanlagen wird lieber hochwertiges Getreide beziehungsweise Mais verbraten als kostenlos zu beschaffendes Landschaftspflegematerial.“ Lobend hob er die Anstrengungen der Gemeinde hervor, die sich in den letzten Jahren verstärkt um Blühflächen angenommen habe. Doch Jans glaubt, „dass die Gemeinde noch einiges mehr für die biologische Vielfalt und gegen den Teufelskreis des allgemein zu beobachtenden Artenrückgangs tun kann“. Mulchen nur dort, wo es notwendig ist, und weitere Flächen als Dauerblühwiesen anlegen: So lauteten zwei Vorschläge.

Das ganze Spektrum der Naturfreunde-Aktivitäten in 2018 legte Schriftführer Klemens Schoch in seinem Rückblick dar; die Bilder dazu lieferte Martin Weller. Die Pflege des kommunalen Staudenbeets, die Premiere einer Flurputzete zusammen mit der „Bräuhausbude“, eine Flurfahrt, zwei Vogelstimmenwanderungen, eine Federseeführung und der Vereinsausflug nach Wilhelmsdorf beim Pfrunger Ried gehörten dazu. Auch das Frühlingsfest und den sehr gut besuchten Vortrag „Insektensterben, stummer Frühling – betrifft uns das?“ erwähnte Schoch.

Die Ausgaben lagen im vergangenen Jahr deutlich über den Einnahmen, berichtete die Kassiererin Bärbel Schiller. Dafür gibt es einen Grund: Schon 17 000 Euro haben die Naturfreunde in den 2018 gestarteten Bau einer Gerätehütte auf dem Salz-weihergelände gesteckt. 220 Stunden Eigenleistung wurden erbracht; weitere werden folgen, wenn die Hütte wie geplant heuer fertig wird.

Der Einsatz der Seniorengruppe und der Kindergruppe um Jugendleiter Erhard Schoch sind wichtige Pfeiler der Vereinsarbeit. Bis zu zwölf Kinder kommen zu den Treffen, bei denen zum Beispiel Nistkästen gereinigt werden.

Karremann zieht den Hut

Hochachtung vor der Arbeit der Naturfreunde Salzweiher brachte Bürgermeister Günther Karremann zum Ausdruck. Er würdigte die Entwicklung des Vereins, der sich im Lauf der 42 Jahre geöffnet und geweitet habe: „Sie haben sich dem Naturschutz verschrieben, sich aktiv in den Dienst der Natur gestellt.“ Eigentlich müsste Orsenhausen dadurch ein Eldorado für Insekten und Falter sein, aber Karremann sieht den Rückgang der Artenvielfalt in größerem Zusammenhang. Die Naturfreunde Salzweiher bezeichnete er als Graswurzelorganisation, die die Ökologie den Menschen näher bringt. Und dies erfolgreich, „weil Sie nicht oberlehrerhaft agieren, sondern die Menschen mitnehmen“. Er ermunterte den Verein zur Nachwuchsarbeit: „Was in der Jugend eingespeist wird, bleibt haften, ist nachhaltig. Dies ist dann ein langfristiges Pfund, mit dem man in der Ökologie wuchern kann“.

Karremann wiederholte seine Zusage für einen Gemeindezuschuss in Höhe von 2000 Euro zum Bau des Geräteschuppens. Außerdem versprach er, sich im Landschaftserhaltungsverband des Landkreises Biberach dafür einzusetzen, dass die künftige Entsorgung von Grüngut kostenneutral für den Verein ist. Die Gemeinde und die Naturfreunde Salzweiher hätten ein gemeinsames Ziel: „die Natur- und Artenvielfalt erhalten“. Mit kleinen Schritten solle dies erreicht werden, „bei großen Schritten scheitert man öfters“.

„Diese lobenden Worte bestärken einen, auf dem eingeschlagenen Weg weiter zu machen“, sagte Werner Jans.

Werner Jans bleibt Vorsitzender

Alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder der Naturfreunde Salzweiher haben sich für ein weiteres ehrenamtliches Engagement zur Verfügung gestellt. Einstimmig wiedergewählt für drei Jahre wurden Werner Jans (Vorsitzender), Klemens Schoch (Schriftführer) und Bärbel Schiller (Kassiererin). Auch die Ausschussmitglieder Reinhard Hörmann, Johann Speidel und Michael Wilhelm sind für weitere zwei Jahre im Boot.

Hauptsächlich um den Zweck des Vereins auf die heutigen Anforderungen anzupassen, haben die Naturfreunde Salzweiher eine neue Satzung ausgearbeitet. „In der Natur ist in der Zwischenzeit so viel passiert. Unsere Arbeit als Natur- und Artenschützer ist viel wichtiger geworden“, begründete Werner Jans diesen Schritt. Der Satzungsentwurf wurde einstimmig gebilligt. Das letzte Wort bei der Genehmigung hat jetzt das Amtsgericht.