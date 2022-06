Mitglieder des Sportvereins Orsenhausen kommen zusammen

Der Sportverein Orsenhausen 1949 trifft sich am Montag, 11. Juli, um 20 Uhr zur 72. Mitgliederversammlung im Vereinsheim in Orsenhausen in der Auchtweide 1. Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte der geschäftsführenden Organe, die Entlastung sowie Wahlen. Die Tagesordnung kann auf der Homepage unter www.sv-orsenhausen.de abgerufen werden.

Anträge zur Mitgliederversammlung können von jedem Mitglied gestellt werden. Der Antrag muss spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich mit Begründung beim Vorsitzenden eingereicht werden. Anträge können zum Beispiel per E-Mail an Vorstand@sv-orsenhausen.de übermittelt werden.