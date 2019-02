Mit viel Herzblut Lesestoff bereitgehalten

Die Katholische öffentliche Bücherei St. Martinus in Bußmannshausen hat in ihrem Ausleihebestand etwa 2200 Bücher. Die für jedermann zugängliche Bücherei im Gebäude des Pfarrhauses in der Ringstraße 29 wurde in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere durch drei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen mit viel Engagement und Sachverstand betreut. Barbara Jöchle, zugleich Leiterin der Bücherei, Theresia Heffner und Anne Mayer haben jetzt für ihren 20-jährigen Einsatz die silberne Ehrennadel der katholischen Büchereiarbeit der Diözese Rottenburg Stuttgart erhalten.

Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Historisches: In den Regalen der Katholischen öffentlichen Bücherei in Bußmannshausen finden kleine und große Leseratten genügend Stoff zum Schmökern. Die Bücherei ist jeden Montag von 15 bis 17 Uhr (außer in den Ferien und am Laupheimer Heimatfestmontag) geöffnet. Vier Wochen lang können dort Bücher ausgeliehen werden – kostenlos.

„Wir haben montags immer zwischen zehn und 30 Besucher“, freut sich Barbara Jöchle über die gute Resonanz. Dass diese so gut ist, daran hat sie einen großen Anteil. Seit 25 Jahren arbeitet sie ehrenamtlich in der Bücherei, leitete diese sogar in diesem Zeitraum. „Die Bücherei war meine Leibspeise“, sagt sie mit einem Lachen und lässt damit anklingen, dass sie mit viel Herzblut bei der Sache war. Jetzt gibt sie die Leitung der Bücherei in andere Hände. Heidi Ott wird diese Aufgabe ab sofort übernehmen.

Mit Barbara Jöchle treten auch zwei weitere Mitarbeiterinnen kürzer, die seit 20 Jahren einen Teil ihrer Freizeit opfern, damit lesefreudige Mitmenschen ein entsprechend breit gefächertes Bücherangebot in Bußmannshausen nutzen können. Theresia Heffner, Anne Mayer und Barbara Jöchle wurden für ihre Arbeit mit der silbernen Ehrennadel der katholischen Büchereiarbeit ausgezeichnet. Zusätzlich erhielten sie ein Buch, handsigniert von Bischof Gebhard Fürst.

„Ich danke euch für eure langjährige Arbeit“, verabschiedete Hubert Bähr, Zweiter Vorsitzender des Bußmannshauser Kirchengemeinderats, die drei Geehrten. Eine Bitte sprach er aber noch aus: „Unterstützt die neue Leiterin Heidi Ott bei ihrer Aufgabe“.

Auf dem aktuellen Stand und gut eingerichtet sei die Bücherei in Bußmannshausen, lobte Pfarrer Martin Ziellenbach das Engagement der drei ausgezeichneten Frauen. Dies mache den Reiz der Bücherei aus. „Sie wissen, was der Geschmack der Leser ist und was sie ausleihen wollen“, sagte der Seelsorger. Dass die Bücherei konkurrenzfähig gegenüber den elektrischen Medien ist, sei die große Herausforderung bei der Führung und Betreuung.

Von Seiten der Kirchengemeinde werden der Bücherei pro Jahr 1000 Euro zur Anschaffung von neuer Literatur zur Verfügung gestellt. Die bürgerliche Gemeinde unterstützt dieses Vorhaben mit einem Jahresbetrag von 150 Euro. In der Seelsorgeeinheit Schwendi gibt es derzeit zwei Katholische öffentliche Büchereien: Die St. Martinus-Bücherei in Bußmannshausen und die St. Gallus-Bücherei in Schönebürg (geöffnet immer dienstags von 16 bis 18 Uhr).